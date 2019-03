El problema de tener el hierro alto (y por qué te hace envejecer rápido)

Foto: iStock.

El hierro es un nutriente muy necesario, y tener un nivel bajo puede provocar enfermedades como anemia, déficits cognitivos o disfunción inmunológica. La sangre es el principal contenedor de este elemento, que contiene aproximadamente el 70% de todas las reservas en el cuerpo. Pero como siempre, el exceso nunca es bueno. Altas cantidades de hierro en el organismo pueden ser señal de graves enfermedades, como la hemocromatosis, una condición genética o adquirida en la que el cuerpo absorbe demasiado hierro de los nutrientes.

La hemocomatosis puede provocar cáncer, insuficiencia hepática y enfermedades cardíacas en caso de no detectarla y tratarla a tiempo. El tratamiento más común es la flebotomía, un procedimiento por el cual se extrae la sangre del cuerpo para disminuir los niveles de hierro mediante la reducción de la cantidad de glóbulos rojos. El proceso, según explica la North Shore University, es similar a la donación de sangre. Por otro lado, ¿qué relación tiene el exceso de hierro con el envejecimiento?

Los pacientes diabéticos que se sometieron a extracciones de sangre para eliminar el hierro notaron una mejoría de un 50%

Es bien sabido que restringir calorías en la dieta conduce a una prolongación de la vida útil de una persona, es decir, cuanto menos comes, vives más. También la ciencia ha demostrado que si no tomas suficientes proteínas, envejecerás más rápido, por lo que si reduces el consumo de calorías pero no de proteínas, no tendrá ningún efecto. Por otro lado, la carne, la cual es una fuente rica en proteínas, también contiene grandes cantidades de hierro. ¿Cuál es la receta ideal o perfecta para disfrutar de una vida larga y útil?

La ciencia aún no conoce la respuesta de por qué si ingieres menos calorías vives más años. Pero muchos estudios realizados aseguran que todo se debe a las bajas concentraciones de hierro en sangre, presente en las carnes y en infinidad de alimentos como los cereales. Por tanto, esta puede ser la razón por la que “comer menos”, hace que “vivas más”, ya que en realidad lo que pasa es que obtienes mucho menos hierro.

La hemocromatosis o exceso de hierro

“El exceso de hierro produce daños tóxicos sobre todo donde más se acumula, que es en el hígado, pero también en el páncreas, en el corazón y las articulaciones”, explica Albert Altés, presidente de la Asociación Española de Hemocromatosis, a ‘Efe’. “Puede terminar causando cirrosis, insuficiencia cardíaca o diabetes. Por un lado se encuentra la hemocromatosis hereditaria, una enfermedad genética que se transmite de padres a hijos. Por otro, están las hemocromatosis secundarias que, básicamente, se deben a transfusiones. Es decir, ocurren cuando a una persona, por el motivo que sea, se le tiene que transfundir sangre muchas veces. Como esta sangre lleva hierro y el organismo no tiene ningún sistema para eliminarlo, al final y se acumula mucho y causa toxicidad”.

Una de las mayores peculiaridades de este exceso de hierro es que es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, debido principalmente a la pérdida de sangre que cada mes sufren las mujeres a causa de la menstruación. Además, cuanto más avanzas en edad, mayor es el riesgo de sufrir enfermedades como la diabetes si posees altas concentraciones de este elemento.

Si tienes el hierro muy alto, evita los cereales o el alcohol y aumenta la ingesta de fibra y proteínas

El científico Francesco Facchini descubrió que el mejor tratamiento para pacientes con resistencia a la insulina es la flebotomía, es decir, corregir la deficiencia de hierro mediante la extracción de sangre. A través de este procedimiento, los enfermos notaron una mejoría en la diabetes de hasta un 50%, según informa ‘Rogue Health And Fitness’. Del mismo modo, también halló que las probabilidades de sufrir algún tipo de enfermedad cardiovascular mejoraron.

Uno de los alimentos que con más concentraciones de hierro es la carne. Facchini analizó el estado de salud de personas que llevaban una dieta vegetariana y los comparó con aquellos cuya alimentación incluía productos cárnicos. Así, descubrió que los primeros tenían menos reservas de hierro y mucha mejor sensibilidad a la insulina. Para estar seguros de esta relación entre esta hormona y el elemento químico, les sometió a una flebotomía dejando caer las reservas de hierro de los carnívoros a niveles idénticos de los vegetarianos. El científico descubrió que evidentemente, la sensibilidad a la insulina de los consumidores de carne aumento en un 40%.

La flebotomía “es un tratamiento muy sencillo y eficaz si se instaura de forma precoz, es decir, cuando la persona tiene una sobrecarga de hierro pero todavía no es lo suficientemente grande como para causar daño orgánico”, explica el doctor Altés. “Esta persona continuará absorbiendo grandes cantidades de hierro, pero ya no desarrollará enfermedades como la diabetes”.

Otra de las técnicas para bajar tus niveles de hierro en el cuerpo es emprender cambios en tu dieta. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido recomienda seguir un régimen alimenticio equilibrado y, en la medida de lo posible, evitar alimentos ricos en hierro, como por ejemplo los cereales del desayuno o el alcohol. Lo mejor, como en el experimento de Facchhini, es que las frutas y verduras, además de las proteínas presentes en los huevos y lácteos, sean la base de tu alimentación.

Fuente: elconfidencial.com