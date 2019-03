En el sector financiero se cambian reglas para no afectar a entidades cuestionadas por gobierno norteamericano. En los próximos días, no se podrá hacer lo mismo con el veredicto de las calificadoras de riesgo, no tan benévolas en los mercados de capitales.



Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

Relacionado

Fuente: Samuel Doria Medina por Samuel Doria Medina