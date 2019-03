Enhorabuena, Disney: este sí es el tráiler de Aladdin que necesitábamos ver

Que Disney está dispuesta a pulverizar todos los récords de taquilla este 2019 no es ningún secreto. Basta ver la lista de estrenos que tienen programados de aquí a diciembre y no hay que ser muy listo para saber que lo van a conseguir sin problemas: Los Vengadores: Infinity War, Star Wars IX, todos los remakes en acción real de clásicos de dibujos como Dumbo o El Rey León… Vamos, lo que viene siendo el sueño húmedo de cualquier cinéfilo palomitero.

Pero en este plan perfecto había una grieta que parecía no tener solución. ¿Su nombre? Aladdin, que pese a ser uno de los filmes de animación más queridos de la casa, podía ser el único título de este año que hiciera perder dinero al estudio.

Y no porque la historia no interesara, sino porque desde que empezaron a filtrarse imágenes del remake con actores en carne y hueso que había rodado Guy Ritchie, todo han sido risas y burlas: que si Will Smith no estaba a la altura como genio, que si el vestuario parecía de un telefilme, que cómo era posible que el malvado Jafar fuera más guapo que el propio Aladdin…

Un ruido en redes en contra del proyecto que hoy, a casi dos meses de su estreno, Disney ha decidido silenciar de una vez por todas publicando el primer tráiler definitivo de la película, donde esta vez sí, se muestra por primera vez en todo su esplendor la que se nos avecina. Y seamos sinceros, no tiene tan mala pinta como parecía.