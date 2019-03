Eva sobre las violaciones en la carceleta: “Me apuntaban con su arma y abusaban de mí”

La ciudadana brasileña dibujó y escribió en las paredes de su celda el suplicio que sufrió en manos de sus verdugos (ocho policías bolivianos)

La celda en la que Eva, la brasileña de 21 años estuvo recluida en Rurrenabaque. Foto: ANF

Rurrenabaque, Beni, 19 marzo (ANF).– Imputada de robar una fuerte suma de dinero y después, evadir una audiencia de conciliación, Eva, la ciudadana brasileña de 21 años quien estuvo recluida en la carceleta del municipio de Rurrenabaque sin sentencia ejecutoriada, encontró en las paredes de su celda una página en blanco donde contar su suplicio en manos de ocho policías, a quienes identificó como sus verdugos a través de dibujos y frases en portugués.

Hoy esa celda que compartía con otras dos detenidas preventivas es considerada por el psicólogo forense, un escenario importante para avanzar en las investigaciones que den con la verdad histórica de los hechos sobre la denuncia por violación agravada.

“Como podrá entender, la ciudadana brasileña ha realizado unos dibujos en las paredes de la celda, que al momento el psicólogo forense después de hacer la evaluación de la reclusa ha tomado un enfoque y se encuentra en etapa de investigación de todo lo que dibujó (…). Se esperan los resultados psicológicos que den mayores luces de lo sucedido”, dice el comandante de Rurrenabaque, capitán René Alcoba a ANF a modo de disculparse por la imposibilidad de ingresar al área.

Según el jefe policial recientemente destinado a Rurrenabaque, la celda que compartía Eva con dos internas sigue habitada, pero descarta la “contaminación” de esta prueba, debido a que el psicólogo forense tomó fotografías del lugar considerado el escenario de los hechos, es decir, de las presuntas violaciones.

“Desconozco lo que pasó el año pasado en este recinto policial (…). He sido sorprendido cuando vi la denuncia del senador del Estado, Yerko Núñez, y de inmediato di parte al Comandante Departamental y se abrió el caso en contra del autor y coautores, y por instrucción del Comandante se llevó la denuncia, además, por la vía administrativa y acompañamiento del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y la Policía”, explica.

Sin embargo, Eva sabe lo que sucedió desde que fue recluida en calidad de detenida preventiva. De hecho, pudo señalar en un desfile identificativo a los autores de los vejámenes constantes a los que era sometida, según informó el fiscal de Materia, Orlando Aramayo, asignado a los municipios de Rurrenabaque, Santa Rosa y Reyes. Entre ellos, un oficial, dos sargentos y cinco policías.

Eva no sólo era obligada a beber sino a someterse a relaciones sexuales bajo amenaza de muerte, porque era encañonada por sus verdugos, según relata en sus declaraciones ante el Ministerio Público. El calvario vivido por la joven extranjera tuvo matices de drama extremo cuando fue obligada presuntamente a abortar tras dos meses de embarazo producto de relaciones sexuales obligadas.

“También debo indicar que el señor Juan E.Q.T. cuando llegaba borracho él me apuntaba con su arma de fuego cuando estaba en mi celda y me abusaba. Yo tenía miedo como estaba borracho”, señala parte de su declaración del 14 de marzo ante la Fiscalía.

También habla en plural: “ellos abusaban de mí, me agarraban a la fuerza, me tapaban la boca, decían está borracha, no se va a dar cuenta. Cuando llegaban borrachos me apuntaba con su arma”.

Con referencia a la denuncia de aborto, señala que “el señor Roberto R.B. después que abusó de mi sexualmente ya cuando tenía dos meses que mi periodo no me bajaba, él me compró pastillas y me decía: toma pastillas para que te baje porque ya estaba embaraza”.

“Con referencia a los señores Wilmer M.S. no me dejaba ir al baño, no me dejaba ni lavar mi ropa, Jesús N.P.H. yo le pedía agua, pero no me dejaba ni pasar (al baño) me trataba de perra cochina”, son algunas de las declaraciones a las que pudo acceder este medio.

En cuanto a la policía Amparo L.P. afirma que le ofreció 7.000 bolivianos a cambio de su silencio, por lo que también fue imputada por el presunto delito de encubrimiento, y guarda detención domiciliaria, mientras que los varones uniformados se encuentran en la carceleta de Rurrenabaque.

Eva fue llevaba a la cárcel de Trinidad y está a puertas de recuperar su libertad, luego que el ministro de Justicia, Héctor Arce, sugiriera esa vía a través de su cuenta de Twitter.

La Fiscalía ha considerado la apelación a la detención conjunta que guardan los imputados, debido a que siguen en contacto entre ellos, cuando lo recomendable es que no puedan comunicarse entre sí, pero además optaron por una defensa colectiva como estrategia frente a este proceso que no sólo obligó a movilizar a altas autoridades del Estado, sino también al Consulado de Brasil.