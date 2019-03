¡Evo estorba, no facilita en el tema del mar!

¡La primera acción propositiva y constructiva es rendir cuentas!

Si los #HeroesDeLaHaya, no rinden cuentas no podemos construir una estrategia seria. El país necesita un gob serio, realista, q piense y no reaccione con el hígado. https://t.co/7YWWCpzMIq



