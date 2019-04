Evo habla de un Plan 2030 y asegura que Bolivia no está aislada por apoyar a Maduro

El presidente Evo Morales, ya no se limitó a la Agenda Patriótica 2025 sino que anunció hoy un plan rumbo al 2030 con proyectos como la industrialización del litio.

“Tenemos un plan rumbo al 2030, con el tema de litio habrá más de 40 plantas, ya están en construcción algunas, una terminada, otro por terminarse, no solamente es de cloruro de potasio, no solamente es carbonato de litio, hidróxido de litio otra planta (…). Dos plantas de carbonato de litio e hidróxido de litio”, mencionó Morales durante la entrega de una sede para los pueblos indígenas de Pando.

El Presidente señaló que el “Plan 2030” consistirá en la construcción de plantas de industrialización y gasoductos hidrocarburíferos hacia el pacífico. Con el anuncio Morales fue más allá de la Agenda Patriótica 2020-2025, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo y sus intenciones de reelegirse el 20 de octubre de este año junto al Vicepresidente.

Morales hizo este anuncio en relación a la visita al país del Presidente de la India. Destacó el interés de esta potencia emergente en invertir en Bolivia $us 13 mil millones en el sector de hidrocarburos, además del compromiso de préstamo de crédito concesional de $us 100 millones que el Gobierno prevé destinar en la fabricación de medicamentos para combatir el cáncer.

La autoridad negó además que Bolivia esté aislada por dar su respaldo al régimen de Nicolás Maduro, y aseguró que “cuenta con el respaldo de países progresistas y emergentes”. “Si no hubiera sido nuestro ‘proceso de cambio’ no nos hubiera visitado una de las más grandes potencias del mundo”, enfatizó.

“Bolivia no está aislada”

Durante su discurso en el departamento de Pando, el presidente Morales se refirió también a Brasil, Rusia, India que son parte de los países emergentes del bloque Brics, que apoyan al país. Descartó así que existiría algún aislamiento de Bolivia respecto a proyectos de integración internacional.

“Hermanos y hermanas no estamos solos, falsamente quiere decir alguna derecha: por apoyar a Maduro, a Venezuela, Bolivia se queda sola, más bien, pueblos, gobiernos progresistas, pueblos, gobiernos, estados soberanos apoyan estas políticas que permitan garantizar la paz y no estar con intervenciones militares y no estar pensando en cómo dominar con cualquier pretexto para adueñarse de nuestros recursos naturales”, manifestó.