García Linera en Chulumani: “todos tienen su carrito, chuto, pero tienen”

Vicepresidente Álvaro García Linera. Foto: Captura de pantalla

La Paz, 19 de marzo (ANF).- El vicepresidente, Álvaro García Linera, manifestó hoy durante la inauguración de una escuela en el municipio de Chulumani, que en Los Yungas ahora todos tienen automóvil, a diferencia de otros tiempos, aunque sea chuto (ilegal).

“Nos veníamos aquí a Chulumani porque organizábamos a los jóvenes para pelear contra los gobiernos neoliberales, y yo en mis tiempos no veía casas de ladrillo en todo Yungas era puras casa de adobe y ahora que venía en el helicóptero veía gente, pero veía más movilidades que gente, todos tienen su carrito, chuto no importa, pero tienen su carrito para sacar sus productos”, afirmó García.

Afirmó que esto es gracias a que mejoró el precio de la coca, ya que en sus tiempos costaba “cinco bolivianos”, y que en otras épocas se debía esperar camión hasta por dos días.

“Entonces la gente no podía comprase su ladrillito y era triste (…) no había donde dormir uno tenía que dormir con su nylon, un día esperando camión, a veces dos días esperando camión, a veces pasaba con suerte un camión y ahí atrás con un pie, como gallina, con un pie había que estar como gallo porque no había espacio”, afirmó.

El mandatario enfatizó que ahora todo es distinto en esa región “vemos que está creciendo nuestro Yungas, nuestra Chulumani”, expresó.