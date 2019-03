Hasta por vestir poncho, Mesa es atacado por el gobierno

El candidato a la Presidencia de Bolivia con más ataques de los opositores y el oficialismo es el expresidente Carlos Mesa que representa a la alianza Comunidad Ciudadana (CC). En las últimas horas, hasta el canciller Diego Pary arremetió contra Mesa por vestir un poncho rojo y por saludar en un idioma nativo.

Hasta la fecha, el candidato a la Presidencia con más ataques de los opositores y el oficialismo es el expresidente Carlos Mesa que representa a la alianza Comunidad Ciudadana (CC). En las últimas horas, el canciller Diego Pary arremetió contra Mesa por vestir un poncho rojo y por saludar en un idioma nativo.

Mesa, el viernes, sostuvo un encuentro con representantes de las 20 provincias de La Paz donde le pusieron esta indumentaria andina: un poncho rojo y un sombrero. El hecho molestó a Pary, quien hasta le desafió a debatir en quechua.

“El poncho no te da identidad, no te cambia la identidad que tú tienes. Cada uno tiene su identidad. Uno debe mantenerse con su identidad y creo que el aparentar ser algo, no te cambia la historia (…). Podríamos tener una conversación y veremos hasta dónde llega su quechua”, señaló el canciller en el programa Que No Me Pierda.

En contraste, en varias ocasiones, el presidente Evo Morales en anteriores campañas políticas y actividades como gobernante, fue ataviado con una infinidad de vestidos propios de cada una de las regiones del país. Lució el atuendo de los macheteros del Beni, de tarabuqueño de Chuquisaca, entre otros. En relación a los debates, también fue desafiado a debatir en un idioma nativo. Morales hasta el momento no aceptó el debate y mucho menos hablar, aparte de un tradicional saludo, un idioma nativo.

Mesa, en su encuentro con los campesinos paceños, planteó sus propuestas en caso de que llegue a gobernar Bolivia.

“Yo no he venido ni he escogido ser candidato para hablar mal de Evo Morales, he venido hoy a afirmar categóricamente lo que no haré. Lo que no voy a suprimir son los bonos en favor de la comunidad boliviana, no voy a hacer ninguna privatización, no voy a fomentar el retorno de los viejos partidos. ¡No es la mejor Bolivia (la) que nos están dejando, podemos tener una mejor Bolivia, estamos cansados, estamos hartos de la corrupción!”.

