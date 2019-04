Integración Bolivia – India

• $us. 13.000 millones para exploración, desarrollo y exportación de GNL.

• $us 100 millones de crédito concesional para instalar una industria de medicamentos para el cáncer.

• $us 32 millones en intenciones de negocios entre Cainco y Ficci. https://t.co/0KIursEoP5



Fuente: Adriana Salvatierra por Adriana Salvatierra

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp