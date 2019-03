Julianne Moore confiesa el título de la única película de la que ha sido despedida

Precisamente esa pregunta, la de por qué se fue de la película, ha sido la que ha dado lugar a esta particular confesión en la que Moore demuestra que nadie debe sentirse un ser superior en una industria tan difícil y cambiante como la de Hollywood.

“Lo cierto es que yo no me fui de la película, sino que me despidieron”, asegura la actriz entre risas. “Creo que a la guionista no le gustaba lo que estaba haciendo con el personaje en los ensayos, teníamos visiones diferentes sobre cómo tenía que ser, así que antes de empezar a rodar me sustituyeron por Melissa McCarthy”, explica.

“Por desgracia, no puedo opinar nada de cómo lo ha hecho ella porque no he sido capaz todavía de ver la película”, continúa. “Me resultaría bastante doloroso. Quiero decir que sí, que amo a Melissa McCarthy y estoy segura de que está fantástica en el papel, pero estoy algo triste porque la única otra vez que me han despedido en mi vida es cuando trabajaba en una tienda de yogures con 15 años”, concluye.

Desde luego, estas curas de humildad, y sobre todo tomárselas así de bien, son las que hacen verdaderamente grandes a las divas como ella.