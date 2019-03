“La cooperativa no protege ni oculta a nadie

El titular de Cotas adelantó que ha solicitado un proceso de licitación para reforzar los sistemas de control interno

EL DEBER

El nuevo presidente de Cotas, Leonardo Suárez Parada, accedió a una entrevista con EL DEBER vía correo electrónico.

¿Quién es Leonardo Suárez y cómo llega a asumir la presidencia de Cotas?Soy, administrador de empresas, tengo 43 años, casado, con dos hijos, provengo de una familia de gente trabajadora, creyente en Dios, honesta y siempre apegada a las leyes y a las buenas costumbres. Genero empleo, pago mis impuestos y todo lo que obtengo proviene de mi trabajo y mi esfuerzo. Mi familia es socia de Cotas desde 1974. Soy un convencido de que el modelo cooperativo ha sido y seguirá siendo el motor de los cruceños.

Usted llega en uno de los momentos más críticos a Cotas empañado por un robo millonario ¿Qué hará para sortear la crisis?Me han dado la confianza para llevar adelante un proceso de transición que lleve a hacer nuevamente a la cooperativa el orgullo de los cruceños a través de una gestión moderna. Este proceso de investigación debe estar enmarcado en las leyes bolivianas, los estatutos y reglamentos de nuestra cooperativa, y que los autores intelectuales y materiales sean castigados con todo el peso de la ley. He instruido a la administración de la Cooperativa y he pedido al Consejo de Vigilancia la mayor apertura y transparencia para que los auditores internos, los auditores externos y las instituciones que fiscalizan a nuestra cooperativa entren a nuestra institución e investiguen, revisen nuestros libros, crucen información con objetividad y seriedad.

Se critica mucho la autonomía de gestión y falta de control interno en el programa Cotas en Cuotas. Usted era parte del consejo ¿Qué falló o qué no se hizo para detectar el robo? Cotas cuenta con procedimientos adecuados y certificados bajo la norma ISO. Los procedimientos están, quienes fallaron fueron las personas, aquellas que participaron en el fraude y no cumplieron adecuadamente su función de control. Este robo resultó ser una estafa complejamente elaborada con participación de personal de Cotas y personas ajenas. Hay que destacar la responsabilidad y valentía que tuvieron los consejos de Administración y Vigilancia para denunciarlo públicamente, desde el momento que tuvimos conocimiento de lo acaecido.

El viceministro de Cooperativas habló de que el informe de Cotas remitido a la Afcoop es muy superficial y carente de argumentos técnicos administrativos sólidos ¿Cotas oculta algo o protege a los verdaderos autores o implicados en el robo? Cotas no protege ni oculta a nadie, fue la cooperativa la que denunció el hecho a la prensa y a la justicia. Hemos invitado a la Afcoop; en estos momentos estamos en un proceso de fiscalización en nuestras propias oficinas, se les está brindando toda la información y documentación que nos está siendo requerida.

¿Usted tiene delineado un plan de seguridad, vigilancia y control interno para evitar que se repita otro acto de corrupción al interior de los programas y servicios que brinda la cooperativa? Cotas cuenta con procedimientos y sistemas de control interno, vigilancia y seguridad debidamente certificados estos tienen que ser reforzados, para esto he solicitado un proceso de licitación, para que empresas especializadas nos asesoren en cómo reforzar los controles.

Daher ha indicado que no conciliarán sus deudas y que hasta la fecha nadie de Cotas se acercó para poder frenar o parar la demanda que le inició por una deuda de más de Bs 20 millones, ¿Qué harán al respecto?otas tiene una disputa de índole comercial con Daher. En ese contexto, la cooperativa inició un proceso de conciliación institucional con Daher bajo los auspicios del Centro de Conciliación y Arbitraje de Cainco. Siendo que Daher no aceptó someterse al mismo, corresponderá que se los demande en la vía arbitral. El proceso abierto por Daher en la vía penal, para resolver nuestra disputa comercial no corresponde.

¿Cuál era el nexo comercial entre Cotas y Media Market SRL?, ¿Cuál fue el criterio para contratarla como proveedora? Se consideró los precios competitivos que nos ofrecían y su condición de distribuidor autorizado de reconocidas marcas.

¿Actualmente, cuántas empresas tercerizadas brindan servicios a Cotas? No podría precisar números. En todo caso, Cotas, como todas las empresas, terceriza ciertos servicios en el propósito de ser eficientes y optimizar recursos.

Fuente: eldeber.com.bo