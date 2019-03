La foto que reaviva los rumores de un romance entre Lady Gaga y Bradley Cooper

A Star Is Born recibió ocho nominaciones al Oscar, pero obtuvo tan sólo un galardón que fue para Gaga por “Shallow”. En su debut como director, Cooper no fue considerado por la Academia en la categoría de Mejor Dirección. No obstante, el actor está acostumbrado a regresar a casa con las manos vacías. En tres oportunidades se fue sin la cotizada estatuilla: American Sniper, American Hustle y Silver Linings Playbook.