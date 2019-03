“La música es algo que se vive en el momento y no se repetirá jamás”

Escuchar a Andrés Rotmistrovsky y su propuesta a dueto (bajo y voz) no sólo es oír algo diferente, innovador, contemporáneo y a los precursores de este formato a través de él, sino que es el resultado de una búsqueda e investigación del jazz. “La música tiene miles de posibilidades de interpretarlas, éste es un pedazo de ella”, agrega.

Hoy a las 19:30 brindará un concierto en el teatro del Instituto Eduardo Laredo junto a Vero Pérez, cantante de la banda paceña Efecto Mandarina. La entrada se puede adquirir en el Laredo a partir de las 15:00. Más información al 70764618.

Es graduado con honores de Berklee College of Music (Estados Unidos), donde recibió galardones por su excelencia como Outstanding Performer Award y Charles Mingus Award. Ha grabado para prestigiosos artistas como Rubén Blades, Joan Baez, Eva Ayllón, León Gieco, Teresa Parodi, entre otros. Es docente y productor musical radicado en Nueva York y da conciertos en diferentes países de América y Europa.

Es activo en las redes sociales, donde comparte conceptos melódicos y solistas en el bajo. Su música se encuentra en las plataformas digitales. Habló con Los Tiempos sobre su propuesta musical, sus proyectos y el concierto de esta noche.

– ¿Cuál será el repertorio para el concierto de Cochabamba?

Haremos un repertorio variado en el formato íntimo de dúo con solamente una voz y un bajo eléctrico. Básicamente es una selección de canciones que nos encantan a los dos (y que le encantará al público), algunas en inglés y otras en español.

– ¿Conocías Bolivia? ¿qué es lo que escuchaste de este país o a quienes (muy aparte de Vero Pérez)?

Es mi primera vez en Bolivia y estoy muy feliz con esta posibilidad. Hace tiempo que quería tocar aquí y es un gusto tremendo hacerlo a dúo con la increíble voz de Vero Pérez, a quien admiro y aprecio muchísimo. Conozco a pocos músicos bolivianos (aunque son todos tremendos). Estoy con ganas de descubrir nuevas músicas en este viaje.

– ¿Cómo, cuándo y por qué nació este proyecto de hacer duetos (voz y bajo)?

Hace más de 15 años que vengo explorando expandir mis horizontes musicales en el bajo eléctrico, y mi sonido propio en la música se fue marcando por la polifonía: el chord melody es una técnica para tocar varias melodías simultáneas que no es típica en el instrumento, y que produce la ilusión de una armonía llena y con movimiento. Si bien mi escuela fue la académica y la del jazz, me considero un músico de canciones y me fascina la voz como instrumento. Encontré una simbiosis muy bella y un desafío apasionante en la unión del bajo y la voz; son extremos que se complementan armoniosamente y pueden expresar una paleta de colores interesante y diferente.

Este proyecto en particular comenzó a idearse hace tres años en Nueva York, cuando conocí a Vero Pérez y surgió la idea de grabar unos vídeos musicales juntos. Pasó un año o más hasta que pudimos concretarlo y ahora tocar en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz es un sueño hecho realidad.

– ¿Cómo escoges a las cantantes que formarán parte de tus videos?

Busco colaborar con cantantes que traigan algo nuevo, innovador, que tengan voz propia y algo para decir en la música.

– Hemos notado que en su mayoría son mujeres, debe haber alguna causa, ¿se deberá tal vez porque son más melódicas? O cuál exactamente es la razón…

Simplemente conozco más cantantes femeninas que cantan tremendamente bien.

– ¿A futuro pretendes tener una banda o mantenerte independiente a tu bajo y alguna voz?

¡Sí a todo!, si bien me mantengo más visible en las redes sociales como un bajista solista, estoy involucrado en diferentes proyectos musicales en donde toco el bajo como músico de sesión. Me encantaría formar una banda en donde traer mis canciones, además de seguir tocando y grabando a dúo, que es un formato muy desafiante y especial para mí.

– ¿Cuán importante es para un músico el hecho de generar una propuesta diferente, original del resto hacia el público?

Creo que es esencial traer algo nuevo al mundo, de eso un poco se trata el arte. Al menos yo siempre tuve el norte de ir en busca de mi propia y única voz en la música y en el instrumento, el camino es sorprendente. Se los recomiendo a todos, no sólo a los músicos: buscar y encontrar lo propio e ir con todo en esa dirección.

– ¿Qué es lo que se requiere para dedicarse de lleno al arte? Más allá de superar los malos comentarios, al estudio y práctica…

Tiempo, dedicación, constancia y pasión.

– ¿Un músico debe tocar para sí mismo o para el público? (existe un debate en ello, pero quiero saber tu postura)

Es interesante la pregunta, aunque yo no veo una línea divisoria allí, la música es una y yo toco por lo que nos incluye a todos y todas. Pienso que la música nunca fue ni será de los músicos: es un arte que vive en el momento que no se repetirá jamás, es el reflejo de los nuestra existencia en las pequeñas cosas y en las emociones más profundas en un instante.

– Alguna vez alguien te preguntó sobre los libros que recomendarías y respondiste que lo que vos aprendiste fue tocando e interactuando con otros. Hace algunos años sacaste tu libro y ¿qué es lo que explicas ahí, lo mismo o das consejos? ¿Se vienen más libros?

Es cierto que nunca aprendí de libros sino de clases en grupo y particulares. Mi libro de teoría musical aplicada al bajo eléctrico (todavía por editarse este año) contiene la recopilación de todo lo importante que aprendí para ser un músico que toca el bajo, en vez de un bajista que toca música: la diferencia es que el instrumento musical es uno mismo. Es tener las herramientas para crear la música que suene en nuestra imaginación y con esto encontrar nuestra voz propia.

Este libro lleva ya 4 años de trabajo y espero continuar compartiendo materiales didácticos.

– ¿Qué otro proyecto más ahora estás emprendiendo paralelo a esta etapa de realizar duetos en voz y bajo, y la docencia?

En este momento estoy tocando conciertos semanales de bajo y voz en Buenos Aires, siempre con cantantes diferentes y repertorio nuevo cada vez. Es una linda forma de meterme en problemas y obligarme a mejorar con estos desafíos musicales. Tengo diferentes giras por América Latina y después de vivir muchos años en Estados Unidos (3 en Boston y 11 en Nueva York) ahora mi proyecto es instalarme en Buenos Aires nuevamente.



– ¿Cuáles son los proyectos a futuro de Andrés?

Voy a editar mi libro, crear una escuela online de cursos de bajo y música, viajar por el mundo con mi bajo y encontrar la forma concreta en que la música pueda ayudar a diferentes personas que lo necesiten.

– ¿Cuáles son los equipos que utilizas cuando haces un concierto a dueto (bajo y voz) y cuando realizas en banda? ¿Eres de los que prefiere llevar algo más ligero o los que prefiere invertir en una buena sonoridad?

Me encanta llevar mi sonido, aunque busco lo ligero, hoy en día es fácil porque la tecnología lo permite. En mi caso, viajo con mi bajo semi acústico hecho en Barcelona por el maestro luthier Xavier Lorita, llevo mi amplificador Aguilar (es pequeño y transportable), mi cable estéreo construido por Cables De-Fe Audio. También viajo con mis pedales de efectos, aunque la mayor parte del tiempo toco con el bajo en su sonido natural.

– Casi todos los músicos tiene alguna preferencia más fuera de su instrumento y la música ¿Cuál es la tuya, tienes algún gusto más? practicas algo, lees libros, te gusta la foto…?

Mi pasión es ser padre de mi hija, ser esposo, ser hijo, ser hermano, ser amigo: tengo una familia hermosa y me siento muy afortunado y constantemente inspirado por ella. Además me encanta viajar, la historia, diseñar tablas de excel, el teatro independiente e ir al cine solo lo más que pueda.