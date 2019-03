La Paz. Vecinos se movilizan contra el nuevo relleno y piden declarar a Patapampa como área protegida

Centenas de vecinos de Alto Achachicala y zonas aledañas se movilizan desde las 08.00 de este lunes en el centro de La Paz para rechazar la instalación del nuevo relleno sanitario en la comunidad de Patapampa, piden que ese lugar se declare como área protegida.

“Ni un carro basurero va salir. Estamos en emergencia Limanipata A. Ayer hemos ido a verificar el lugar donde quiren hacer botadereo, hay muchas aguas vertientes que nos van a contaminar a toda la ciudad”, reclamó uno de los dirigentes que es parte de la protesta.

Los vecinos de 18 juntas tenían planeado marchar por la autopista, pero, tras la exhortación de la Policía, tomaron una ruta alterna para llegar hasta el centro paceño y de ahí dirigirse al edificio principal de la Alcaldía de La Paz donde tienen planeado instalar una masiva protesta en la mañana.

El dirigente de Alto Achachicala, Elizer Roca, precisó que suman 50 juntas vecinales, inclusive Ciudadela Ferroviaria y Vino Tinto, que se oponen a la instalación del relleno en ese lugar. Denuncian “un atentado a la salud pública y al medio ambiente”.

“Patapampa está ubicado en la cordillera, cerca al Huayna Potosí y al Chacaltaya y hay agua, hemos ido y hay bofedales. En Alto Achachicala hay dos vertientes de la cual consumimos (…) No vamos a permitir la construcción y queremos que este lugar se declare área protegida”, señaló el dirigente en una entrevista con la red Unitel.

Sin embargo, la Alcaldía de La Paz, que tiene hasta el viernes para cerrar el colapsado relleno de Alpacoma, ha salido al frente para aclarar que el repositorio de desechos está ubicado a 2,3 kilómetros de algún espacio habitable, por lo que se cumple con el requisito ambiental, que norma que se instale al menos a un kilómetro de los centros poblados.

A eso se suman las medidas que asume el Gobierno Municipal para evitar desastres como el sucedido en Alpacoma, que alcanzan al “encofrado” de los desechos antes de ser enterrados, remarcó el alcalde Luis Revilla.

Pero el anuncio no ha calmado las protestas. “Nos dijeron que iban a impermeabilizar, pero imposible impermeabilizar porque ahí hay aguas filtrantes y, de acuerdo a los comunarios, llegan el lago Titicaca. Es decir, no es que se va aislar ese sector, es falso, ya no le creemos al Alcalde”, señaló Roca.

Los vecinos marchan con carteles que exigen que se paralicen las obras. La Alcaldía ya instaló el campamento de obreros y solo espera la autorización ambiental de la Gobernación de La Paz. (25/03/2019)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz