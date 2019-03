Las recomendaciones de Evo para tener buena salud

El Mandatario señaló que poco a poco se está convirtiendo en vegetariano.

Luego de que en un contacto virtual en la inauguración del Sistema Único de Salud (SUS) uno de los médicos del municipio de Baures en Beni señalara algunas recomendaciones para prevenir la diabetes, el presidente Evo Morales dio a conocer los hábitos que sigue para tener una buena salud.

El médico que se encontraba junto a un paciente que tiene hipertensión y diabetes tipo 2, dijo que para prevenir la diabetes es necesario fundamentalmente realizar ejercicio y tener una dieta rica en verduras.

En respuesta el Presidente recalcó que diariamente realiza muchos abdominales para mantenerse en forma. “Por el tema del carnaval anoche solo pude hacer en dos tandas 1.000 abdominales y esta mañana 05:00 de la mañana 25 veces de trote en la trotadora”, indicó.

En cuanto a su régimen alimenticio señaló que poco a poco se está convirtiendo en vegetariano, además recomendó consumir coca para combatir la diabetes.

“Antes era carnívoro, pero ahora el exceso de carne ya me hace mal, no sé por la edad, y poco a poco estoy convirtiéndome como vegetariano y me está yendo muy bien. Coca recomiendan, coca, consumir coca para combatir la diabetes, yo a las 10:00 y 04:00 de la mañana tomo como ‘ullpu’ (pito de coca mezclado con agua) 2 cucharaditas de harina de coca con poquito de miel para hacer perder el sabor de la coca y estamos perfectamente, como cero kilómetros”, expresó el mandatario.

#EnVivo Inicia la Atención Médica del Sistema Único de Salud https://t.co/mheFNef9sT — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 1 de marzo de 2019

Fuente: paginasiete.bo