María Afiuni, la jueza que Hugo Chávez ordenó detener por TV, fue torturada y violada, y ahora condenada por “corrupción espiritual”

“En el juicio no se pudo demostrar nada de eso porque no hubo pruebas. La fiscal de la causa dijo que Afiuni sintió un gran placer al haberle dado la libertad a Eligio Cedeño. Es decir, ella está condenada por placer, ella está condenada espiritualmente. Algo que no va con las leyes venezolanas, que tienen algo en especifico: si no está tipificado como delito, no existe. Por eso, es que hemos denominado que la juez ha sido condenada por corrupción espiritual, siguiendo lo que dijo la fiscal en la audiencia preliminar”, explicó el abogado.