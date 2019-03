Mariana Fabbiani se quebró al aire por el testimonio de Ana Paula, la menor violada por su padre y hermano con la “complicidad” de la madre

La historia de la adolescente sanjuanina Ana Paula (19) conmovió a todos. Tenía apenas 9 años cuando empezó a sufrir las escalofriantes visitas de su padre en medio de la noche. “A los 9 años mi papá empezó a abusarme. Mi primer beso lo tuve con él. A los 12 años perdí mi virginidad con mi hermano. Cualquier oportunidad de soledad era aprovechada por ellos. A los 15 quedé embarazada y mi mamá me dio pastillas y muchas cosas para que abortara”, contó hace unos días ante las cámaras de San Juan 8, un medio de su provincia, después de que decidiera hacer la denuncia en la Justicia.

La fiscalía pidió una pena de 22 años de prisión para el padre de Ana Paula, 20 para el hermano y 12 para la madre, acusada de encubrimiento y corrupción de menores.

La conductora se emocionó cuando Ana Paula le dijo que de niña no la dejaban jugar. Captura TV

Dos años después de aquella mañana en que hizo la denuncia, la causa está cerca de definirse. El juez Benedicto Correa dio por acreditado que la niña no mentía, ordenó meter presos a los tres sospechosos y los procesó con prisión preventiva: a los varones (hoy de 50 y 22 años) por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores. Y a su madre, de 43 años, por facilitar la corrupción sexual de su propia hija.

Por eso, la joven fue invitada a El diario de Mariana (El Trece, lunes a viernes a las 14.30) junto con una amiga, donde relató con lujo de detalles el tormento que le tocó vivir. Su testimonio fue realmente conmovedor y Mariana Fabbiani se mostró muy sensible ante la situación.

Cerca del final de la charla, Mariana quiso hablar con Nadia, amiga de Ana Paula: “Ella hizo la denuncia pero ahora se quedó sin nada. No tiene casa, no tiene ropa ni útiles para estudiar. No tiene nada”, se quejó la conductora.

“Tengo una hija de la misma edad que ella y siempre la invitaba a casa. pero nunca la dejaban venir. Salvo una vez que vino y jugó un montón con mi hija”, contó Nadia.

“Pero sus padres se enojaban conmigo porque no querían que la fuera a buscar o la invitara. Ahora ella está viniendo a casa y se queda a comer y dormir cuando quiere“, cerró la amiga.

“La considero como una madre. Siempre la quise y me gustaba ir a jugar a su casa. Pero se me burlaban en la cara. Una vez ella hizo un juego que teníamos que buscar un caramelito en harina y yo me divertí mucho. Pero cuando llegué a casa me retaron porque tenía el pelo sucio. Yo no podía jugar a nada“, dijo Ana Paula, para definir su relación con Nadia.

Entonces Mariana paró la nota y le dio un fuerte abrazo. Mientras Ana Paula repetía casi llorando que “Nunca podía jugar a nada. Ya no quiero volver a vivir más esa vida. No quiero. Ya no quiero estar más ahí”.

Conmovida, la conductora se comprometió a acompañarla en este proceso. “La televisión parece un ámbito muy frío, pero esto es de verdad. Te abrazamos en el corte. Vas a salir adelante”, la alentó mientras lloraba con ella.

DR / clarin.com