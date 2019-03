Nacional Potosí decepciona y cae en casa sobre el final ante Zulia

Nacional Potosí dominó el lance de inicio a fin, pero no pudo superar como local a Zulia y perdió sobre el final 0-1, en partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana y que se jugó en el estadio Víctor Agustín Ugarte.

El cuadro potosino fue amo y señor del juego desde el primer minuto del cotejo, pero su falta de efectividad le pasó factura.

Zulia se defendió con uñas y dientes ante el asedio potosino, empero el dominio del dueño de casa fue improductivo y pagó caro por sus errores.

La primera etapa fue un monólogo para Nacional Potosí, con ataques constantes sobre el arco de José Morales y un Zulia que apostó por los contraataques, aunque en menor dosis.

En el complemento, Nacional mantuvo el asedio sobre el arco venezolano, aunque su falta de efectividad le pasó factura sobre el epílogo.

Zulia tuvo su primera opción del partido a los 13’ ST con un remate de Brayan Velásquez que se fue por encima del pórtico de Javier Rojas.

Sobre 15’ ST, el español Bruno Pascua no logró definir con un remate que chocó en la mano de un zaguero venezolano, pero el juez ecuatoriano Ricardo Guerrero no cobró la pena máxima. Un minuto después, el remate del colombiano Wilder Salazar impactó en el travesaño del arco llanero y el Ranchoguitarra aún no hallaba la ruta del gol.

A los 39’, Nelvin Soliz elevó un centro y Pascua definió con certero cabezazo, empero Morales despejó al filo de la línea.

Un error de Salazar en la marca y una feroz contra le dieron un premio inmerecido a Zulia. A los 46’ ST, Velásquez se encontró solo ante Rojas y definió para el 0-1 final.

UNIÓN ESPAÑOLA EMPATA Y COLÓN GOLEA EN PERÚ

Unión Española salvó un punto en casa sobre el final del compromiso y Colón sacó una importante ventaja, en partidos de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana.

En el primer partido de la jornada, Unión Española rescató un punto en el estadio Santa Laura de Santiago al igualar 1-1 con Mushuc Runa de Ecuador.

Abrió la cuenta la visita mediante Esteban Rivas a los 25’ ST, mientras que la igualdad la consiguió David Llanos a los 45’ ST.

En otro cotejo que se jugó en el estadio Nacional de Lima, Deportivo Municipal de Perú cayó goleado 0-3 ante Colón de Santa Fe.

La apertura del marcador llegó para Colón a los 43’ PT mediante Marcelo Estigarribia y ante el asombro de la afición local.

Aumentó la cuenta para el Sabalero Luis Rodríguez a los 7’ ST y Cristian Bernardi puso el 0-3 a los 25’ ST.

Para hoy, la Copa Sudamericana continuará con el duelo entre Independiente de Campo Grande de Paraguay, que será local del colombiano La Equidad (20:30 HB) en partido a jugarse en Asunción.

En el mismo horario, Unión de Santa Fe será anfitrión de Independiente del Valle de Ecuador.

Mañana jugarán: Montevideo Wanderers (URU) vs Sport Huancayo (PER) y Águilas Doradas de Río Negro (COL) ante Oriente Petrolero (BOL), ambos a partir de las 20:30 (HB).