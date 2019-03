Neurona Consulting, sin experiencia y un magro capital inicial, se adjudicó importantes contratos en gestión de ministra Gisela López

El senador Demócrata Oscar Ortiz denunció que en el Registro Público de Comercio de México figura que la empresa fue creada en 2017 y con un capital de poco más de 5.000 dólares, para objetivos tan diversos como comprar y vender maquinaria o arrendar inmuebles. Pese a ello, fue contratada por el Ministerio de Comunicación como ‘empresa especializada’ para elaborar la estrategia comunicacional Mar para Bolivia.

El senador Oscar Ortiz, candidato presidencial de la Alianza Bolivia Dice No, informó que la empresa mexicana Neurona Consulting, que obtuvo varios contratos sin licitación con el Ministerio de Comunicación en la gestión de Gisela López, obtuvo estos beneficios pese a no contar con la experiencia necesaria ni una especialización en temas comunicacionales como para justificar su contratación por parte del Estado boliviano.

El representante Demócrata accedió a información del Registro Público de Comercio de México, donde se establece que Neurona Consulting fue creada en enero de 2017, con un capital inicial de poco más de 5.000 dólares, para objetivos sociales muy diversos, como reclutamiento de personal; compra, venta y transporte de máquinas, muebles e instrumentos para el hogar y la oficina; arrendamiento, compra y venta de inmuebles; asesorías de carácter administrativo, comerciales y de comunicaciones; elaboración de catálogos y hasta participación en ferias.

Pese a su escasa experiencia, el 2 de marzo de 2018 la empresa se adjudicó un importante servicio de consultoría, bajo la modalidad de contratación directa, para elaborar la Estrategia Comunicacional Mar para Bolivia y, posteriormente, un contrato administrativo para la producción de material audiovisual y artes gráficas bajo la modalidad de “contratación directa de servicios especializados en el extranjero” para la misma campaña, indicó el senador Ortiz.

Por este motivo, el representante nacional presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) ante el Ministerio de Comunicación para que explique porqué la sociedad mexicana fue contratada directamente como si fuera una empresa especializada en servicios que no se brindan en el país.

“Quiero dejar claro el fondo del problema: una contratación directa a una empresa extranjera sólo se puede justificar si esta tuviera tal grado de especialización que no hubiera quien ofreciese ese servicio en Bolivia y, al mismo tiempo, que ofreciera algún servicio que tampoco esté disponible en el país”, expresó el candidato de la alianza Bolivia Dice No.

Sobre los contratos de los que la empresa mexicana se habría beneficiado, el senador Ortiz indicó que el número no se ha determinado porque el Ministerio de Comunicación está evadiendo las respuestas.

“Por ello se está demandando en la PIE que el ministro Canelas haga públicos todos los contratos suscritos con Neurona Consulting, como también los antecedentes: bajo qué informes se decidió por la contratación de esta empresa; si hubo otras empresas proponentes invitadas; qué documentos y experiencia acreditó la compañía y cuánto se le pagó por cada contrato”, concluyó el presidenciable de oposición.

Fuente: (Prensa Demócrata)