Proyectos. Se dedicará a sus estudios y el modelaje. No descarta otros planes para la televisión.







Ana Paula Gelinski fue una de las victoriosas ganadoras del programa Pasaporte de PAT, pero confiesa que en el futuro no cambiaría la medicina por la televisión. “Mi carrera es mi prioridad y desde niña sueño con el día de tornarme profesional. La televisión es un medio muy interesante, pero no me veo futuramente dedicándome a eso y sí me veo en un hospital mejorando la calidad de vida de las personas”, señala la bella modelo que llegó de Brasil para realizar su carrera universitaria. Dedicada, impulsiva, responsable, estudiosa, extrovertida, ella se considera una persona muy espontánea. “Soy del tipo que si se enoja se enoja mucho y si se pone feliz quiere gritar a los 4 vientos”, añade.

Un sueño y la televisión. Con 21 años de edad dentro de 12 meses será una médico titulada. Pero los estudios para ella no terminan en esta etapa, sino que busca especializarse. Vive hace cuatro años y medio en Santa Cruz y confiesa que adoptó a la ciudad como si fuera suya. Llegó en busca de su sueño que es la medicina y en ese camino se encontró con el encanto de la pantalla chica. “Siempre fue algo que me llamó la atención. Nunca pensé tener esta experiencia. Gracias a Dios gané una oportunidad en Pasaporte Bolivia, que fue linda e inolvidable en la cual pude mostrar un poco de lo que soy a todo el lindo público de Bolivia. También hice amistades que llevaré para el resto de la vida”, enfatiza.

Independiente y luchadora. Cuando llegó al país pasó por algunas dificultades y por un momento pensó en volver a Brasil. “Pero aprendí a nunca desistir de lo que me hace feliz y graduarme en medicina siempre fue mi sueño desde niña. No iba desistir. Aprendí a luchar y ahora me mantengo sola sin ayuda de mis papás”, apunta. La ganadora siente ahora que todo valió la pena y no cambiaría la sensación de una misión cumplida. “Mis días después del programa siguen siendo atareados llenos de mucho trabajo y mucho estudio”, puntualiza Ana Paula. “Si me surge otra oportunidad puede ser que me vuelvan a ver en la pantalla de mi amada Bolivia”, señala la modelo.

Fuente: eldia.com.bo