“No es la única paciente con la bolsa rota y en espera de incubadora”

¿FALTA DE HUMANIDAD O EQUIPOS? “NO ES LA ÚNICA PACIENTE CON BOLSA ROTA Y EN ESPERA DE INCUBADORA”

El director de la maternidad Percy Boland, Fernando Saavedra mostró su FALTA DE HUMANIDAD al referirse al caso de una mujer que se encuentra internado en la maternidad a la espera de una incubadora para su hijo prematuro que nacerá en cualquier momento, el director del hospital señaló que NO hay incubadoras y que no es la única paciente con la bolsa rota y a la espera de una incubadora, manifestó que por el momento no corre peligro la vida de la bebé que se encuentra en el vientre de la madre.

Fuente: Detrás de la Verdad