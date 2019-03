Norberto Palmieri, listo para reemplazar en Oriente al suspendido Áñez

El volante de contención argentino tendrá la chance de ser titular este domingo ante Aurora en Cochabamba, en lugar de ‘Ricky’ que acumuló cinco tarjetas amarillas

Uno de los hombres fijos en el onceno de Oriente es Carlos Enrique Áñez, que por acumulación de cinco tarjetas amarillas no estará el domingo frente a Aurora, en Cochabamba. El seguro candidato para ocupar el puesto en la zona de contención es Norberto Palmieri, el argentino que poco a poco, a pesar de no ser titular, ha mostrado su oficio en la zona de marca.

Desde que comenzó la temporada Áñez recibió la confianza total del técnico Mauricio Soria, que decidió mantenerlo en el plantel, a pesar de que era uno de los transferibles tras la mala campaña del equipo en 2018. Sin embargo, el entrenador decidió retenerlo porque tenía en mente cambiarle la posición.

En ese sentido, ‘Ricky’ tuvo que volver a adaptarse como volante central (se formó en la Academia Tahuichi de mediocampista), ya que desde que debutó en primera división se desempeñó de lateral derecho, hasta el año pasado.

Soria ha venido insistiendo porque tiene fe que Áñez se consolidará en su nueva posición, aunque esta vez no estará contra el equipo del pueblo debido a que recibió una tarjeta amarilla durante el duelo contra Always Ready y está suspendido para el duelo de mañana.

Ahora se viene otra chance para Palmieri, que jugará su tercer encuentro como titular, pues ya estuvo frente a Wilstermann, por la sexta fecha, y contra Bolívar, el viernes pasado, por la undécima jornada.

El argentino es más especialista en el puesto de contención, pues tiene mucho despliegue físico porque su marcación es con decisión ya que no especula. No tiene calidad para salir jugando, pero es simple y no se complica ya que cada vez que recupera el balón lo entrega con seguridad.

Viene siendo una de las primeras variantes de cambio para el entrenador refinero en casi todos los partidos (fue baja un par de encuentros por una lesión muscular), por lo que el volante argentino llega con ritmo de competencia.

Por ahora, la de Palmieri sería la única variante casi segura, aunque pueden haber sorpresas teniendo en cuenta de que el próximo jueves Oriente debe jugar en Colombia contra Águilas de Río Negro, por la Copa Sudamericana, y el entrenador refinero puede hacer descansar a algunos futbolistas que han disputado todos los encuentros del torneo Apertura.

