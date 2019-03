Notificaciones Web Push en el mundo del e-commerce

Las notificaciones Web Push son queridas y odiadas al mismo tiempo. Millones de sitios web en todo el mundo ofrecen ya esta forma de notificación a los usuarios, directamente desde el navegador, para avisar a los internautas de actualizaciones de contenido o de cualquier otro tipo de aviso que el administrador quiera enviar a sus clientes, incluso cuando los usuarios no estén navegando en la página web.

Hoy hablaremos del uso de Web Push en el mundo del comercio electrónico, y para ello hemos hablado con Ata Gur, uno de los responsables por la plataforma Frizbit.

Con el objetivo de atraer de nuevo a los usuarios que abandonaron un sitio web, las web push que pueden configurarse desde Frizbit ayudan a personalizar mensajes en función de lo que los usuarios realizan en una tienda online.

Podemos, por ejemplo, identificar cuando un posible cliente abandona el carrito de la compra, o cuando ha estado navegando durante más de determinado tiempo en una misma categoría… las acciones son muy numerosas, y todas ellas pueden despertar una misma acción: envío de notificación al usuario desde diferentes canales.

Decimos diferentes canales porque desde Frizbit es posible enviar SMS, emails, notificaciones web, notificaciones en el móvil (en caso de tener instalada la app correspondiente de la tienda)… la ventaja de web push es que no necesita tener datos del cliente, no es necesario almacenar su email, ni su teléfono, ya que la notificación actúa gracias al uso de las cookies del navegador web.

Las ventajas de usar web push en un e-commerce pueden resumirse en:

– Enviamos notificaciones al usuario sin conocer sus datos personales.

– Es un canal que cumple con RGPD (Reglamento general de protección de datos).

– Podemos definir campañas automatizadas para cada etapa de abandono del customer journey, por ejemplo abandono del carrito, retargeting del producto, retargeting de la categoría, up-sell, cross-sell, etc.

– Podemos configurar escenarios para activar las mensajes tipo “Si hace esto, entonces enviar esto”. Lo configuras solo una vez y ya está.

– Podemos enviar información personalizada, de forma que si hacemos alteraciones en el sistema de modo pago, o añadimos más productos en una sección de interés del usuario, podemos avisar a cada uno con lo que él necesita.

– Podemos personalizar las notificaciones basadas en el comportamiento del usuario como, por ejemplo, con la imagen del producto, el nombre del producto, la categoría del producto que el usuario ya ha interactuado, incluso si el usuario no esta logeado.

– No necesitamos una app para enviar notificaciones a los usuarios móviles también y podemos enviar información incluso cuando no están en la página web.

– Las notificaciones de web push tienen una tasa de click 4 veces más alta que los correos electrónicos, con un promedio de 8.5%.

– No es invasivo, no llega al email, ni en forma de SMS, y en cualquier momento el usuario puede cancelar las notificaciones del navegador para no continuar recibiendo avisos.

– Las notificaciones en una tienda online son menores que en un blog de noticias, ya que no hay 20 nuevos textos cada día y sí alguno puntual para avisar sobre alguna oferta, descuento o cambio relevante.

Los números no mienten, y desde Frizbit ya nos comentan algunos resultados que han conseguido con sus clientes (aunque al tratarse de una nueva solución, no tienen aún datos que puedan generalizarse o considerarse como verdad estadísticamente válida).

– El 8-12% de los usuarios alcanzados con web push vuelven a la tienda para realizar alguna acción adicional.

– El 99% de los usuarios que se suscriben a las web push de una tienda y reciben notificaciones automáticas personalizadas basadas en el comportamiento del usuario, no cancelan este sistema de recepción de información (lo prefieren a otras alternativas)

– Se puede generar un incremento en las ventas entre 3-5%.

– Se puede generar más de 10x retorno de la inversión.

El modelo de negocio de este tipo de soluciones, y en particular el de Frizbit, depende del número de suscriptores alcanzados, por lo que siempre será proporcional a las compras realizadas en la tienda, o a los clientes interesados en la misma.

Web push no es para todo el mundo, pero parece que las tiendas online sí tienen una gran oportunidad de crecimiento con esta tecnología.

Fuente: wwwhatsnew.com