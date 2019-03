Oliva: Quiero preguntar al Presidente si instruye las acciones abusivas de Tariquia y Emtagas

Tras la toma arbitraria de las oficinas de la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas) en Yacuiba la pasada jornada por la Policía con órdenes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el gobernador del departamento de Tarija, Adrián Oliva, reprochó el accionar asumido desde el Gobierno Nacional, y en conferencia de prensa brindada este miércoles dijo: “Quiero preguntar al Presidente si el es quien instruye las acciones abusivas de Tariquia y Emtagas”.

Oliva señaló que como Gobierno Departamental se han visto sorprendidos por una intervención absolutamente ilegal a las oficinas de Emtagas, tanto en Yacuiba como en Villa Montes. Remarcó que no existe orden de autoridad competente para poder allanar o intervenir las oficinas que son parte de la empresa del gas del departamento y el Chaco.

“Yo lamento que se use además la fuerza y la Policía, primero para reprimir a mujeres campesinas y niños en la reserva de Tariquía en el cantón de Chiquiacá, y segundo, que se use a la Policía para tomar instituciones”, manifestó Oliva.

El Gobernador de Tarija recordó que el presidente Evo Morales en la gestión 2008 reclamaba a autoridades que acusaba de tomar instituciones, pero actualmente se está tomando una institución en el departamento de Tarija con la Policía, que no tiene competencia alguna para hacerlo.

“Quiero señalar que estamos tomando todas las acciones legales, primero para impugnar la resolución administrativa que ha sido emitida por la ANH,que no tiene ninguna competencia para poder decidir si Emtagas opera o deja de operar en el Chaco. Emtagas ha sido creada por un Decreto Supremo y una Resolución Administrativa no puede estar por encima de un Decreto“, remarcó Oliva a tiempo de informar que también se están presentando denuncias penales contra las autoridades y funcionarios de las instituciones nacionales que de manera arbitraria e ilegal intervinieron las oficinas.

Oliva dejó en claro que no se permitirá que se consuma el abuso, por lo que exigirán la restitución inmediata. Además, aclaró que desde Tarija no van a entrar a la provocación de usar la fuerza y tratar de generar un clima de violencia en el Chaco o el departamento, y no se buscan enfrentamientos, sino que se imponga la Ley.

“Y queremos preguntarle directamente al presidente Evo Morales si es el que ha instruido la toma de esta empresa departamental, si él está instruyendo que se use la fuerza para agredir a mujeres campesinas en la reserva de Tariquía, a niños que han sido violentas en los pasados días por exigir su derecho, el derecho a ser consultados, informados sobre la intervención de las petroleras”, declaró Oliva.

Fuente: http://lavozdetarija.com