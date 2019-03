Opositores justifican aportes de sus militantes y en el MAS admiten que es obligatorio

Los partidos y agrupaciones ciudadanas que están en el poder en gobiernos subnacionales -ya sea gobernación o municipios- justificaron los aportes que recogen de los funcionarios para sustentar los gastos de la campaña electoral. En todos los casos afirmaron que las contribuciones son voluntarias y que no existe represalia con los que no lo hacen, pero los empleados dijeron que, si no colaboran, están en riesgo de perder el empleo.

En la Gobernación de La Paz, los funcionarios explicaron que, cuando optan a un cargo, los responsables de Recursos Humanos advierten que deben aportar mensualmente al partido, por lo tanto, asumen sus cargos sabiendo que cada 30 días deben depositar un monto. Hay unos 2.500 funcionarios que también se identifican como militantes del Movimiento Tercer Sistema (MTS), del gobernador Félix Patzi.

Nilton Condori, portavoz de esta fuerza política, dijo que todos los aportes son voluntarios y que la Secretaría de Hacienda es la responsable de las recolecciones. No obstante, afirmó que no existe la colecta institucional, sino que, en las reuniones de fin de mes, los asistentes entregan sus recursos.

La versión fue puesta en duda por los funcionarios. Aseguran que cada fin de mes, dos personas recorren las oficinas para dejar una planilla con el nombre del funcionario, el monto de su salario y lo que debe aportar.

Se consultó a funcionarios de la gobernación de Santa Cruz si hacían aportes y aseguraron que sí, que son ‘voluntarios’ y que varían según el sueldo recibido.

Vladimir Peña, vocero de Demócratas y secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, admitió que hay funcionarios que aportan al partido porque son militantes. En el estatuto de Demócratas se contempla que los militantes deben contribuir con el partido y realizan colectas de fondo para la campaña. Recordó que han estado activos en las últimas campañas. En 2016 como campaña del No al referéndum del 21-F; en el 2017 contra los estatutos departamentales y como promotores del voto nulo en las elecciones judiciales.

Los municipios

En el caso del municipio de La Paz, los empleados ediles relataron que los aportes son de acuerdo con el cargo que ocupan y del sueldo que perciben. Los obreros entregan Bs 30 al mes; luego vienen los técnicos y profesionales, que deben aportar el 3% del líquido ganado.

Los jefes de Unidad aportan con el 4%; los directores, secretarios mayores y subalcaldes, con el 5% del sueldo líquido ganado.

Los funcionarios señalaron al vocero de Sol.Bo, José Luis Bedregal, como el responsable de las recaudaciones. El dirigente, respondió, a través de un cuestionario, que los aportes figuran en el reglamento emitido por el Órgano Electoral. Además, todos los aportes voluntarios figuran en el informe anual y que no existen represalias. Pero no respondió sobre su responsabilidad en la recolección de los fondos.

En El Alto, los funcionarios de la Alcaldía relataron que unas 5.000 personas aportan a las arcas de Unidad Nacional (UN), de acuerdo con el sueldo ganado. Un portero, que es el cargo más bajo y cuyo sueldo alcanza Bs 2.400, aporta con Bs 200; ese es el punto de partida para definir el monto de los otros aportes.

La subalcaldesa Nancy Conde afirmó que los aportes de militantes están contemplados en la Ley de Organizaciones Políticas y en el reglamento interno de UN. También aclaró que en la Alcaldía de El Alto trabajan algunas personas que militan en el MAS y no entregan contribuciones.

Obligados y por banco

El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, dijo que todos los militantes del MAS deben aportar por obligación y aunque el estatuto masista señala que debe ser el 10% del salario ganado, lo que piden los recaudadores es mucho menos de ese porcentaje.

“Es una obligación del militante; él tiene la obligación de aportar a su partido, los funcionarios son militantes y deben cumplir con el partido”, dijo el ministro.

Los funcionarios recordaron que el año pasado fueron obligados a registrarse como militantes y, además, traer otras cinco personas para inscribirse en el MAS.

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, reveló que la mayoría de los legisladores envió una carta al Banco Unión para que el descuento de Bs 500 proceda en la papeleta. Explicó que el otro sistema es el pago en físico que deben hacer los parlamentarios a un equipo de recolectores que recibe los aportes y están a cargo de las jefaturas de bancada del MAS.

EL DEBER / Marco Chuquimia / La Paz

