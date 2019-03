Perforaron los controles internos de cooperativa

El ejecutivo sostuvo que teme ser visto como el sepulturero de la entidad cruceña. Ve que funcionarios buscan escudarse

A poco menos de una semana de pedir una licencia indefinida aduciendo problemas de salud, el ahora expresidente de Cotas, Iván Uribe Rivero, reapareció para admitir que los controles en la cooperativa fueron perforados, de acuerdo con lo expuesto en una entrevista a una red nacional. Además, sostuvo que teme ser visto como el sepulturero de la institución.

“Yo no soy operario u empleado (de Cotas). Soy un socio y los mismos socios me dieron un poder para estar en el Consejo de Administración. Hay que ver los procesos y los controles que esta vez fueron perforados. El desafío que tiene la gente que ha quedado en Cotas es trabajar para ver cómo se recupera el dinero”, manifestó Uribe.

En esta línea, el nuevo presidente, Leonardo Suárez, expresó en una entrevista con EL DEBER que Cotas cuenta con procedimientos y sistemas de control interno, vigilancia y seguridad debidamente certificados, pero estos tienen que ser reforzados. Para ello se inició un proceso de licitación para convocar a empresas especializadas a fin de asesorar en cómo reforzar los controles.

Volviendo a las declaraciones de Uribe, este señaló que las personas que le hicieron daño a la cooperativa buscan escudarse y confabular contra terceros y contra su persona. “Yo no tengo competencia con ninguno de estos señores (los acusados), yo no puedo retirarlos, contratarlos o definir su salario. Me faltaba un año para entregar la cooperativa y nunca supe de este negocio”, subrayó.

Además, agregó que hay muchas familias inocentes y sufriendo, por lo que el caso se debe llevar de la mejor manera posible, a tiempo de asegurar que Cotas cuenta con el respaldo del sistema financiero, así como de sus socios y de la población.

Por otro lado, Uribe aseguró que cuando asumió la presidencia el programa Cotas en Cuotas ya estaba vigente y esta fue una estrategia que nació para fidelizar a los socios, pero la situación se fue de las manos.

Finalmente, aseguró que no está huyendo o intentando escapar ante los rumores de su posible salida del país para evadir algún proceso o represalia en su contra. Agregó que está dispuesto a colaborar con las investigaciones en caso de que la Justicia lo requiera.

Daño a la imagen

El director de Comunicación de la cooperativa, Delmar Méndez, manifestó que es indudable que este hecho afecta a la percepción del público sobre la cooperativa, pese a ser algo puntual, por lo que próximamente van a encarar un trabajo arduo de comunicación que ayude a reponer la imagen corporativa hacia diversos públicos y al relacionamiento con los socios y la comunidad en general.

Sin embargo, el ejecutivo aseguró que los asociados han percibido que sus aportes no están en riesgo y esto da una mayor seguridad.

Fuente: eldeber.com.bo