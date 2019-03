Por qué el VIH aumenta entre algunos grupos de los Estados Unidos

En el discurso del Estado de la Unión, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump solicitó al Congreso su compromiso para “eliminar la epidemia de VIH en 10 años” en el país. Para muchos infectólogos fue exactamente lo que querían escuchar, como escribió Charlene Flash, médica especializada en el virus, en The New York Times. “Pero el presidente debe saber que vamos a fracasar si no empezamos a trabajar más duro”.