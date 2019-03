Que No Me Pierda busca cercanía con el público en su nueva temporada

Arrancó el programa con la presentación del nuevo tema que fue compuesto por Matamba.

El prestigioso programa de opinión con más trayectoria del país, luego de 16 años de estar al aire por la Red Uno de Bolivia, estrenó anoche su nueva temporada, con el mismo esfuerzo de siempre, Que No Me Pierda dio inicio a una nueva etapa no sólo en el programa sino en toda la televisión boliviana, porque se pone más en contacto con la gente que los sigue noche a noche.

Cecilia Bellido, presentadora de Que No Me Pierda, agradeció a la casa televisiva que los recibe noche a noche para informar de la mejor manera a la gente que se conecta junto a ellos, César Galindo llegó a Santa Cruz para poder compartir el inicio del nuevo ciclo.

Así de intenso fue el trabajo lograr esta nueva temporada.

La sorpresa de la noche fue el nuevo integrante del programa, Sebastián Putz, quien estará a cargo del contacto con la gente a través de las redes sociales, desde ahora puedes conectarte al programa en Facebook: Que No Me Pierda, Twiter: @QueNoMePierdaBo e Instagram: quenomepierdabo y no podía faltar un número de WhatsApp: 78004055

Fuente: Que No Me Pierda, Red Uno