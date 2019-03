Que no me pierda vuelve hoy con un nuevo set y equipo de reportajes

Tras una pausa, el programa de las 22:30 busca reinventarse. Incluirá a un conductor de farándula y un sector de entrevistas a personajes. El set englobará varias pantallas para interactuar con la audiencia

Javier Méndez

Es un set de 360 grados con cuatro sectores. Está equipado con pantallas interactivas. Un experto de Ecuador trabaja en los detalles de iluminación de lo que será el ambiente nuevo de Que no me pierda, que vuelve hoy al aire después de una pausa. A cargo del programa en Santa Cruz continuará Cecilia Bellido, y en La Paz, César Galindo.

Además del aire de modernidad que se le quiere dar a este programa nocturno, se incluirán reportajes. Bellido explicó que el objetivo es marcar la agenda informativa “con lo que preocupa a la gente”.

Las redes sociales no serán consideradas solamente como un foro de opinión por el programa, sino como un espacio para cultivar la cercanía con la población.

“El programa tiene un horario privilegiado. En la noche volvemos a la casa y estamos entre el teléfono y la televisión, relajándonos en la cama. Queremos que en ese momento la gente participe, que denuncie, que comparta”, dijo Bellido.

Todos los días -aseguró la conductora-, dependiendo de la agenda, habrá temas de interés ciudadano en los reportajes, que serán presentados al menos tres días de la semana.

Se ha contratado a un equipo periodístico completo para generar estos contenidos, que buscan también estimular el debate y la opinión, además de conseguir que la audiencia “vea plasmadas, con nosotros, sus preocupaciones”, dijo la conductora.

Antes de este nuevo ciclo, Que no me pierda no tenía un equipo periodístico propio, porque el programa era parte del departamento de noticias.

Estos reportajes no cambiarán la esencia del programa, que pretende crear una agenda propia con problemas de la gente y proponer soluciones.

Conexión

Que no me pierda empezará, como siempre, a las 22:30, después de Factor X; se emitirá de lunes a viernes. Los contenidos estarán conectados a los programas matutinos para que haya continuidad y la audiencia complete lo que vio durante la noche.

El equipo buscará profundizar en los temas de noticieros, buscando que siempre estén en el set los protagonistas de la noticia del día. Se ha pensado, además, en un espacio de entrevistas en un tono cercano a la intimidad, con personajes y figuras de todos los ámbitos. La entrevista estará orientada a aspectos personales.

El sector de farándula tendrá un conductor propio. Se realizó un casting para seleccionar a una persona que aporte alegría, un poco de espectáculo y, además, interactúe en las redes sociales. La persona que se encargará de ese sector se conocerá hoy.

Fuente: eldeber.com.bo