Revilla ve desesperación en el MAS y pide a viceministro informarse

Ratifica que su esposa, Maricruz Ribera, no será candidata a nada. Luis Revilla, alcalde de La Paz, observa “desesperación” en el MAS y pide al viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, informarse frente al intercambio de acusaciones por el caso Tersa.

“Que no se preocupen las legisladoras del MAS, mi esposa no va a ser candidata a nada, mi esposa es candidata a ser mamá. Asumo que estos ataques no tienen nada más que ver con desesperación, son mentiras que se dicen hoy y que se dirán mañana porque estamos en una época electoral y que tratan de dañar la alianza que hay con Comunidad Ciudadana, no seamos ingenuos”, declaró esta jornada el titular de la comuna.

El oficialismo mostró ayer documentos en los que Ribera otorgó un poder a Maricruz Medrano, la esposa del secretario del Concejo Municipal, Fabián Siñani, para realizar trámites para la obtención de documentos originales de un vehículo de marca Toyota. La diputada Betty Yañíquez sostiene que se trata de una red de tráfico de información privilegiada, “una red de corrupción”.

Conferencia de prensa del alcalde:

Revilla enfatizó que “ese vehículo es una compra que se hizo en 2013 y en 2017, cuando lo estábamos vendiendo, nos dimos cuenta que no estaba la copia del RUAT, nada más, ese vehículo fue transferido de manera legal”.

Además, el burgomaestre, frente al pedido de Jiménez de realizar sus denuncias contra el MAS por presunta corrupción, señaló: “le voy a mandar con todo gusto mis declaraciones al viceministro, para que no esté con dimes y diretes. Que el viceministro se informe bien de lo que hemos declarado. Cuando alguien miente y hace denuncias sin fundamento sucede que esas personas quedan en descrédito”.

Reiteró que “cuando alguien dice una mentira y se descubre que era una mentira, quién queda afectado es él (…) Estas denuncias falsas, seguramente seguirán, pero no nos van a distraer, aquí nosotros estamos preocupados por las cosas importantes para la ciudad”.

EL DEBER / Jesús Alanoca Paco

