Santa Cruz: Tragedia en Carnaval: un comparsero muere afuera de un parqueo

Igor Echegaray, comandante departamental de la Policía, informó la mañana de este lunes que un comparsero murió, supuestamente apuñalado afuera del garaje de la agrupación Rumba Carnavalera en la Avenida Cañoto.

El jefe policial sostuvo que el fallecido no ha sido identificado y que su cuerpo se encuentra en el hospital San Juan de Dios. Tampoco, agregó Echegaray, ningún familiar se acercó hasta el mediodía de este lunes al nosocomio a reconocer el cuerpo. De la víctima solo se sabe que tiene alrededor de 30 años y que vestía una casaca.

Por su lado, David Canido, de la comparsa Fatales y miembro de la organización de Rumba Carnavalera, le dijo a EL DEBER que no se le informó de ningún hecho de violencia dentro del garaje. “A las 12:00 empezamos a sacar a los carnavaleros del lugar y yo me quedé hasta las 3:00 de la mañana para limpiar y verificar todo, pero no tengo certeza de lo que sucedió en la calle, aunque tampoco vi nada”, dijo.



Herland Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana del municipio, en su informe sobre el desarrollo de la fiesta carnestolenda, a la que calificó de positiva, aclaró que no se ha reportado ningún apuñalado.

“El informe que yo tengo es que había una botella rota y que el comparsero se cayó sobre ella y sufrió una herida. No creo que sea motivo para cerrar el parqueo porque fue un hecho fortuito”, dijo a los medios de comunicación.

El funcionario público pidió que los carnavaleros tomar las debidas precauciones y celebrar sin excesos. Eso “mejora la imagen de la fiesta grande, el comportamiento de la gente y le da un buen mensaje a la gente joven”, añadió.

