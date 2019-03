Santos tras el fallo del TRD: No voy a pagar, me voy a Brasil

El Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) manifestó que el jugador de Bolívar, Thomaz Santos, deberá pagar 80.000 dólares a Wilstermann por incumplir un acuerdo que señalaba que si volvía a jugar en Bolivia debía hacerlo en el club Aviador.

“La verdad que es una vergüenza. Yo no puedo estar condenado por un documento que no existe por FIFA, que FIFA no reconoce. Yo peleé con todos en Brasil para volver a Bolivia y me hacen esto. Yo voy a volver a Brasil, no quiero más estar aquí”, manifestó Santos a los periodistas en La Paz.

“No voy a pagar”, aseveró el brasileñó, de nacionalidad boliviana, evidentemente molesto.

En enero, Santos retorno a Bolivia para formar parte de las filas de la Academia paceña tras estar en el club Sao Paulo de Brasil.

En ese entonces, el futbolista señaló desconocer la cláusula que lo obligaba a pagar los 80.000 dólares.

En marzo de 2017, el mediocampista dejó a Wilster para formar parte del fútbol brasilero.