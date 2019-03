Se confirma que el ítem de Soruco era de Cultura

Una papeleta de pago de marzo de 2018 de la cantante Camila Soruco fue firmada por la dirección de Cultura. Plataforma 21 volvió a solicitar un informe al Concejo

Marcelo Suárez R.

Continúan las contradicciones por parte de funcionarios municipales en torno al caso de Camila Soruco. Luego de que Sandra Velarde, secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno Municipal, afirmara que la cantante ingresó a la comuna en abril de 2014 hasta el 1 de agosto del 2018, como profesional de la Secretaría de Parques y Jardines y que luego pasó a la Secretaría de Desconcentración (ahora llamada Atención Vecinal), EL DEBER tuvo acceso a una papeleta de pago de marzo de 2018 de la artista firmada por la Dirección de Cultura, Patrimonio y Turismo.

El concejal Johnny Fernández hizo llegar la documentación a este medio y recordó que hizo una solicitud de un informe sobre esta situación al Concejo Municipal.

Fernández no es la única persona que lo ha hecho. Xiomara Klinsky y Cristhian Tejada, coordinadores departamentales y nacionales, respectivamente, de la plataforma G21, llegaron ayer hasta el Concejo Municipal para dejar una petición con similar característica, tras una semana de haber solicitado por escrito un primer informe a la Alcaldía cruceña sobre el trabajo que desempeñó la cantante cruceña en la comuna cruceña.

“Han salido a dar una conferencia de prensa sin ninguna documentación en mano, como lo hemos hecho nosotros. Nos han dado una respuesta ambigua y no nos dan una respuesta escrita. En las boletas de pago figura su señora madre como profesional A, B y C. Hemos entrado a la página web del Colegio de Contadores y no figura Camila Soruco como profesional. Estamos hablando de un delito de falsedad material e ideológica”, señaló Tejada, quien informó de que han solicitado por escrito a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno para que se informe si es válido el título profesional de Soruco, ya que la exfuncionaria municipal no estaría registrada como Contadora Pública en el Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Santa Cruz.

“Hemos pedido al concejo y a la arquitecta Sosa que nos demuestre que la cantante tiene título en provisión nacional. Vamos a destapar esta olla de grillos. Hay ítems que dicen que es arquitecta y está en el área legal, hay ítems que dice que es abogada y está en el área ambiental”, puntualizó Tejada.

Klinsky dijo que están solicitando los detalles de los horarios de trabajo de Soruco, los permisos que habría tenido para sus presentaciones en horarios de trabajo y los descuentos que tendría que haber realizado la Alcaldía por estos permisos. Asimismo, denunció que sufre constante amedrentamiento por parte de anónimos a causa del seguimiento que está haciendo al caso. “Mientras más quieran callarme y queriéndome desprestigiar por redes sociales no lo lograrán. Les duele que le arruinen sus negocios de corrupción, no bajaremos los brazos hasta que trabajen por Santa Cruz”, expresó la activista.

Este medio de comunicación intentó comunicarse con Sandra Velarde, pero no contestó las llamadas ni los mensajes.

