Tarija. Fiscal confirma imputación a hijas de exalcalde Oscar Montes por enriquecimiento ilícito

El exalcalde de Tarija, Oscar Montes. Foto de archivo: La Voz de Tarija

Viceministerio presentó denuncia contra hijas de exalcalde Montes por favorecimiento al enriquecimiento ilícito

Gonzalo Trigoso Agudo,exviceministro de Lucha Contra la Corrupción.

TARIJA.- Las hijas del exalcalde de Cercado, Oscar Montes Barzón, fueron imputadas este pasado 13 de marzo por el supuesto delito de “favorecimiento al enriquecimiento ilícito”, confirmó el fiscal de Materia, Rolando Sarmiento Sánchez, quien fue el responsable de presentar ante el Juez la imputación formal, y la solicitud de medidas sustitutivas a la detención preventiva, por existir peligro de fuga y de obstaculización para las hijas de la ex autoridad.

Esta denuncia la realizó el ex viceministro de Lucha Contra la Corrupción Gonzalo Trigoso Agudo, cuando fungía en ese cargo mediante nota del 31 de agosto de 2017, el entonces viceministro de Lucha Contra la Corrupción formuló la denuncia contra Mayra Lorena Montes Ponce y Mónica Pamela Montes Ponce.

De acuerdo a la denuncia presentada, luego de una revisión de bienes y cuentas bancarias en los que se encuentran sus nombres, se evidenció que los mismos no tendrían un origen lícito además se evidencio que en la gestión 2004 cuando eran menores de edad (15 y17 años) ya eran propietarias de un inmueble con el valor de 70 mil bolivianos, al respecto Oscar Montes manifestó la pasada semana que este bien inmueble fue adquirido por ellos (Oscar Montes y Ruth Ponce) y luego fue dado en calidad de regalo a sus hijas, sin embargo en la documentación que cursa en el cuaderno de investigación, se tiene que este bien fue adquirido por la Sra. Ruth Ponce pero no en calidad de compradora, sino que las compradoras fueron las menores de edad, ella (Ruth Ponce) ,intervino en el documento de compra venta en representación de sus hijas, lo que refleja que las compradoras reales fueron las 2 menores de edad.

También existen observaciones en Fundempresa referente a que existen 2 empresas unipersonales registradas a nombre de las hijas de la ex autoridad dedicadas al tratamiento estético, pero ambas sindicadas nunca trabajaron en ninguna empresa privada ni institución pública por que no se tienen registros de aportes a la AFP, por lo cual no se tiene conocimiento de donde adquirieron los recursos para iniciar con 2 empresas personales.

Así mismo la documentación refleja observaciones a varias cuentas bancarias donde se registran movimientos sospechosos de dinero, varias cuentas abiertas en moneda nacional (Bs.) y moneda extranjera ($us), movimientos económicos que no pudieron ser justificados, ni tampoco se pudo demostrar el origen del dinero por parte de las sindicadas.

En cuanto a vehículos, ambas sindicadas son dueñas de varios vehículos, que de acuerdo a documentación presentada por ingresos algunos de estos vehículos fueron adquiridos por Oscar Montes para posteriormente ser vendidos por cifras sumamente bajas a sus hijas.

El Viceministro de Justicia remitió toda esta documentación a momento de presentar la denuncia, documentación que fue corroborada a través de los requerimientos que se solicitaron a las instituciones como Alcaldía, Derechos Reales y Transito.

Según la denuncia presentada todos estos bienes fueron adquiridos con fondos de origen ilícito, porque se desconoce el origen del dinero usado por las sindicadas, además que en el momento de la compra del inmueble y los vehículos no se evidencian movimientos bancarios, prestamos ni justificación alguna del origen de los recursos.

Otro aspecto sospechoso es que la inversión realizada en ambas empresas que pertenecen a las sindicadas es superior a los Bs. cien mil, por lo cual el ministerio público con todos estos indicios presento la imputación por el delito de favorecimiento al enriquecimiento ilícito.

El Municipio de Tarija fue notificado en calidad de víctima por lo cual las autoridades correspondientes están obligadas por ley a constituirse en el proceso, caso contrario se incurriría en el delito de incumplimiento de deberes.

Nuevo Sur / Tarija