Víctima de violación en Minero cuenta lo sucedido

El caso de violación grupal en Minero que se dio a conocer el día de ayer, a una menor de 15 años ya lleva cuatro aprehendidos. La víctima habló del hecho.

Señala que se fue a beber con unos amigos a una plazuela, luego se fueron a casa de uno de sus amigos y luego de un tiempo se quedó dormida y al despertarse se dio cuenta que estaban abusando de ella y empezó a gritar, al huir del lugar en una esquina unos sujetos la ayudan y llaman a la policía.

La víctima indica que eran 7 los sujetos que se encontraban en el lugar pero que uno de ellos no participó del hecho, además indicó que la gente le escribió para preguntarle si es ella la del video que circula por las redes pero hasta el momento no ha podido obtener el video al que se refieren.

Ella espera poder superar todo este hecho tan doloroso y espera que la gente la apoye y no la juzguen, señala que ella no buscó que pase esto pero ahora que sucedió solo quiere olvidarlo y seguir adelante para que no le afecte más.

Fuente: PAT