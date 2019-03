Victor Hugo Cárdenas: El Alto es utilizado y abandonado por el MAS

Califica al presidente Evo Morales de ser la expresión de la impostura y que vive fuera de la realidad del país. Una de sus propuestas políticas es convertir a Bolivia en una República Intercultural.

La Paz, 06 de marzo (Soledad Mena, Urgentebo.com).- Víctor Hugo Cárdenas Conde vuelve a la arena política después de 21 años de ausencia. El exVicepresidente del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada expresó sus razones por las que postula como candidato a la Presidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS) para las elecciones generales previstas para octubre de este año.

Califica al presidente Evo Morales de ser la expresión de la impostura y que vive fuera de la realidad del país.

Una de sus propuestas políticas es convertir a Bolivia en una República Intercultural. Dice que es muy importante el restablecimiento de las relaciones comerciales y políticas con todos los países, incluso con EEUU.

Considera que la ciudad de El Alto es la más abandonada y que supo salir sola. Advierte que la perspectiva de la urbe es compleja y plantea recurrir a la cooperación internacional.

¿Cómo califica a El Alto?

Es una región muy particular en relación al conjunto de las ciudades del país. En unos días más alcanzará a tener un millón de habitantes, sin embargo la pobreza afecta a más del 40 por ciento de la población.

Es una ciudad que absorbe población, no solo de las provincias de La Paz, sino de todo el país. Visito zonas en El Alto y no solo me encuentro con personas de las provincias, sino también están del interior del país.

El Alto no solo es la síntesis paceña, sino es la síntesis nacional pero no tiene capacidad en infraestructura para albergar a tanta migración.

¿Qué dificultades identificó?

Los servicios básicos no son plenos en El Alto y el gobierno en lugar de ayudar y coordinar con el gobierno municipal se está peleando.

En vísperas de su aniversario, veo a El Alto como una ciudad con muchos desafíos. La pregunta que hay que responder es ¿Qué va hacer El Alto? ¿Qué va a hacer la Alcaldía? ¿Cómo va a mejorar su infraestructura básica para albergar a tanta migración?.

¿Qué plantea para el desarrollo de la ciudad más joven?

Cuando seamos Gobierno, lo primero que vamos a hacer, esté al frente o no la actual alcaldesa, sumar fuerzas para lograr recursos económicos y hacer un trabajo en conjunto.

¿Cómo se puede generar recursos económicos?

El Alto tiene muchas necesidades y pocos recursos, hay que sumar recursos municipales, departamentales y gubernamentales, encima de esos recursos de triple origen, hay que recurrir a recursos de la cooperación internacional que existen.

Una de mis especialidades es justamente, y he trabajado en eso, es conseguir recursos a nivel internacional, como cuando éramos gobierno.

¿Cómo mejorar?

A la ciudad de El Alto la veo con muchas dificultades y limitaciones, pero con enormes posibilidades. Una ciudad cuyos hombres y mujeres ha asumido el desafío, no del favor estatal, sino de conseguirse la vida, solucionar su problema por su propia cuenta, es El Alto. Lo que tiene que hacer el Estado es sumar fuerzas para logra el desarrollo de esta urbe.

¿Qué piensa de la gente?

Es una ciudad de gente que no está descansando, hace de todo. Desde pequeñas cosas hasta grandes cosas.

Es una ciudad que ha sido muy engañada y utilizada por muchos, sobre todo por este Gobierno, utilizo por ejemplo a las víctimas de octubre 2003 no les ha colaborado pero los ha utilizado en sus propagandas. Es una ciudad muy importante para el desarrollo del país.

Cómo califica a Evo Morales?

Evo Morales, en lo social y político es la expresión de la impostura. Nació en cuna indígena pero nunca vivió la cultura indígena, por eso no habla ni aimara ni quechua. Dice que a los cinco años se olvidó de su lengua materna, el niño nunca se olvida, miente.

Evo Morales no conoce la realidad, tiene mala lectura del país. Tiene terror de que en la calle le digan Bolivia dijo No, está escapando el pueblo. Cuando un gobernante llena las calles con sus militantes, es hora de que se vaya, dice un dicho.

Se han pasado la vida agrediendo e insultando. Estamos gobernados por dos sicópatas. Han perdido el sentido de la realidad. Y tiene el descaro de repostularse, se han convertido en el problema.

¿Qué se rescata de su gobierno?

La continuidad de la estabilidad económica, no cometió los errores de Chávez ni Maduro. Creó tres bonos, es una buena medida. Haberse fijado en sectores olvidados (discapacitados); la puesta en marcha de programas de agua riego construcción de colegios.

Entró sin un programa de gobierno, sino con 10 mandamientos. No tiene un plan de acá a 20 años, objetivos, metas. No tiene políticas públicas ni prioridades ni planificación.

La agenda 2025 es una lista de papanoel, por ejemplo el Mutún cuantas veces lo están inaugurando desde hace 13 años.

Urgentebo.com / La Paz