Voluntarios analizan propuestas para El Paseo de las Esculturas

El predio fue tomado nuevamente por personas en situación de calle y las piezas corren el riesgo de sufrir daños. Los voluntarios y gestores, que las restauraron en septiembre, planifican acciones de protección

Roxana Villa de Lora G.

Hace casi seis meses, el 28 de septiembre de 2018, la acción voluntaria de gestores y personas apegadas al arte le devolvió a la capital cruceña un espacio con 38 esculturas que habían sido dañadas por pandillas.

Recientemente el lugar fue nuevamente tomado por personas en situación de calle y, aunque con menor gravedad, las piezas fueron vulneradas.

El lugar fue creado con el nombre El Paseo de las Esculturas y en él están dispuestas piezas de autor de los cinco simposios internacionales de escultura, organizados por la Manzana 1 Espacio de Arte. Este evento fue albergado en Santa Cruz, tuvo diferentes versiones y recibió la visita de artistas invitados. Está ubicado en el tercer anillo externo y Canal Isuto, allí un tinglado protege las piezas del sol y la lluvia.

En agosto y septiembre del año pasado, 42 personas se autoconvocaron por Facebook para restaurar las esculturas. Ellas hicieron las gestiones para conseguir el apoyo de empresas que colaboren con los insumos para realizar su trabajo.

Sin embargo, las piezas han vuelto a ser dañadas y, a pesar del compromiso de las autoridades para resguardar el predio, ello no ha sucedido y no se ha podido evitar que vuelva a ser tomado por estas personas.

Ejti Stih, directora de la Manzana 1, explicó que como institución gestora todavía no han evaluado los daños, aunque están preocupados por el deterioro que puedan sufrir las piezas. “Hemos donado las esculturas, pero el espacio fue designado por el municipio, que es el encargado de resguardarlas”, aseguró.

Añadió que la galería no cuenta con los recursos o el personal para poner vigilancia permanente en el paseo. “Son piezas de valor incalculable. ¿Qué quieren, que me pare yo ahí con mi escopeta?. No tenemos fondos para poner guardias”, remarcó Stih.

Acciones y sugerencias

Una de las voluntarias, Claudia ‘Petty’ Requena, aseguró que como grupo organizado enviarán una carta a la subalcaldía del Distrito 1 para conocer por qué hasta ahora no se hicieron las gestiones para dotar al lugar de mantenimiento, iluminación y guardias municipales, tomando en cuenta que, en la devolución del predio, el subalcalde Benito Torrico se comprometió a solicitar esos servicios al municipio.

Para Sarah Mansilla, voluntaria y gestora cultural, la solución está en instar a los ciudadanos a tomar iniciativas de acción. “No se puede dejar todo en manos del municipio, los vecinos y empresas deberían tomar responsabilidad del cuidado de sus áreas verdes. Las empresas, haciendo Responsabilidad Social Empresarial”, sugirió.

Este medio intentó obtener la versión de la directora de cultura del municipio María René Canelas, pero hasta el cierre de la edición no se obtuvo respuesta.

Fuente: eldeber.com.bo