Wanda Nara, contra sus detractores: “El mundo del fútbol es difícil para las mujeres, pero no dejaré de decir lo que pienso”

“Como digo siempre, primero que todo soy mamá de cinco chicos, y dos son mujeres. Mi augurio para mis hijas en el día de mañana es que tengan un hombre como mi marido, que siendo joven me defiende y me deja hablar y decir lo que pienso aunque él no esté de acuerdo. Me escucha, se queda en casa. Cada uno puede decir lo que le parece. Según mi parecer, la mujer debe ser siempre escuchada cuando habla con respeto”, esbozó la empresaria al inicio de su discurso. También le agradeció a Italia por la distinción y por la hospitalidad que siente a cada lugar que va.