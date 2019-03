Yatiri Ernesto Quispe: “Lo que más vienen a consultarme es sobre el amor”

Brújula Digital

Maite Lemus

Interesada en entrevistar a un yatiri (adivino aymara), me dirigí a la iglesia de San Francisco de La Paz con la idea de poder concertar una cita con alguno de ellos. Mi idea era preguntar, entre otras cosas, qué es lo que más piden conocer los clientes a estos yatiris, que leen el futuro mediante las hojas de coca.

Mi primera visita fue un fracaso, ninguno de los varios que se ubican en la calle Sagárnaga, lateral a la iglesia, aceptaron hablar debido a mi trabajo de periodista.

“Solo aceptamos clientes, no podemos hablar con una periodista”, me dijo uno de ellos. Ante mi desolación, seguí insistiendo y otro me pidió que yo volviera en la tarde y que él verificaría, leyendo en coca, si soy o no periodista.

Volví a las pocas horas y la calle estaba vacía. Uno de los vendedores del lugar me dijo que había muerto el familiar de uno de los yatiris y que todos estaban en el velorio.

Un solo yatiri estaba en el lugar y tuve la mala idea de pedirle una entrevista. Tarde me di cuenta que estaba ebrio. “Ahorita estoy mal, borracho, estoy con ch’aqui, no te voy a poder atender, pero ven mañana”, expresó.

Al día siguiente volví al lugar y vi que la mayoría de los brujos estaban en el lugar. Lamentablemente no estaba el que me había dicho que leería en coca si era verdad que soy periodista o no. Busqué a otro, que tampoco aceptó, porque dijo que él no puede hablar con charlatanes e imitadores. “Viene gente de mala fe para sacar información y ellos se dedican después a la lectura de la coca siendo charlatanes e incluso van a la tele con mentiras”, me dijo.

Mostré mi credencial y mi grabadora para insistir en que yo estaba en el lugar como periodista y entonces el hombre conversó con uno de sus colegas en aymara. Al final, por lo visto, creyeron en mi versión y pude entrevistar a don Ernesto Quispe.

Quispe, uno de los 20 yatiris que se encuentra en la calle Sagárnaga, es uno de los más respetados de la zona de la Sagárnaga en la lectura de la coca. Quispe mencionó que el tema que más consulta la gente es el referido a los males de amor. También los clientes de estos adivinos consultan sobre dificultades en el trabajo, los estudios y el dinero, pero nada es más frecuentemente abordado que los problemas en las relaciones de pareja.

Personas solteras

Quienes consultan más la lectura de la coca son personas solteras, de ambos sexos, que no son correspondidos en el amor, pero también parejas que atraviesan problemas y que consultan si su relación mejorará en el futuro o no.

Quispe realiza la lectura de coca desde hace 30 años. Contó que tiene muchos clientes que le consultan periódicamente sobre distintos asuntos. “Ellos ven que se cumple todo lo que les digo”, contó.

El yatiri explicó a Brújula Digital cómo se procede en la lectura de la coca: “Primero tiene que tener fe el cliente, sino, no funciona. Se escogen 12 hojas de coca, que se echan sobre un manto tejido de color rojo. Por ejemplo, para una pareja se les pregunta sus nombres y miramos cómo les va a ir en el matrimonio y según eso le decimos a los clientes qué problemas van a tener. Pero no es una sola vez, son seis echadas y depende cómo es la forma de las hojas para que salga positivo o negativo su futuro”.

Mencionó que cada lectura de coca se lleva a cabo durante 15 o 20 minutos. El monto a pagar es de 20 bolivianos.

Agregó que algunas personas de mala fe lo buscaron, pero que solo querían aprende su técnica. “Luego hacen creer que saben de esto y engañan a la gente”, contó. Quispe explicó que el nunca miente sobre lo que ve. Lo que sale es lo que él comunica, explicó.

El amor no correspondido

Álvaro Molina, psicólogo y terapeuta familiar, dijo respecto del tema de las relaciones de pareja, que es comprensible que ese sea el tema de mayor preocupación y que las consultas no se hacen solamente a quienes leen la coca, sino cartas de astrología, la palma de la mano y otras técnicas. La mayoría de la población, no solo de Bolivia, tiene algún grado de superstición.

Dependiendo de las costumbres y formación de cada persona, dijo Molina, las personas consultan a diferentes fuentes ante problemas e incertidumbres. La falta de certeza, que es propio de la vida, es la que hace que se consulten a personas que son vistas como de espiritualidad superior.

“Por ejemplo, cuando se encuentran en conflictos las parejas muchas veces van a recurrir a las creencias y costumbres que apoyan a este constructo de amor y de pareja”. En muchas ocasiones se consulta también a un sacerdote.

Pero, ¿por qué el amor es el tema principal? Molina explicó a Brújula Digital que el amor es un sentimiento de atracción hacia otra persona y que entraña un impulso muy difícil de evitar o suprimir. También existen factores como los celos, el sentimiento de posesión y otros. “Es por eso que se vuelve un tema conflictivo, porque no siempre se va a pensar ni sentir de la misma manera que la otra persona ni tampoco vamos a tener el mismo proceder sobre las cosas en la vida”, dijo.

El ser humano, dentro de su desarrollo, tiene una gran parte de su vida dedicada a lo que es el sentimiento o atracción hacia el otro, manifestó el experto.

Kathleen Wong, en un artículo, expresa que la adivinación es un aspecto que acompaña a las personas por miles de años, desde el origen de la humanidad. Y que en la actualidad, en todas las culturas los temas más requeridos son las relaciones de pareja, incluido el deseo de tener hijos, además de asuntos de trabajo y de estudios.

Danny Jorgensen, profesor de Estudios Religiosos en la Universidad del Sur de la Florida, ofreció una explicación espiritual de la popularidad de la adivinación. Dijo que la gente visita a los psíquicos o a los adivinos para tener mayor autocomprensión sobre su vida.

Por su parte, Ken Feingold ofreció una explicación diferente de por qué la gente busca adivinos: “Deseamos conocer las acciones de los demás y resolver nuestros propios conflictos en cuanto a las decisiones a tomar y nuestra participación en nuestro entorno”.

Feingold explica que la adivinación parece haber surgido cuando los seres humanos tuvieron conciencia de la inevitabilidad de la muerte. “La idea es clara: sabemos que nuestro tiempo es limitado y que queremos que las cosas en nuestras vidas sucedan de acuerdo con nuestros deseos. Como nuestros deseos tienen poco poder, hemos buscado herramientas para obtener conocimiento del futuro”, agregó.

Brújula Digital / La Paz