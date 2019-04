Así es el miniproyector láser que están presentando en kickstarter

Nebra AnyBeam es el nombre de un miniproyector que ya está disponible en kickstarter, alcanzado los 52.000 dólares que necesitaban para hacer el proyecto real.

Lo presentan como un proyector de cine de bolsillo, el más pequeño del mundo. Aunque no tiene mucho brillo (el equivalente a 150 lumens en un proyector tradicional), si garantiza nitidez, y por las imágenes que nos han enviado, parece que no han bromeado con ese tema.

Se alimenta con un cargador tradicional de teléfono móvil, y tiene solo 19 por 60 por 103 mm, pesando 140 g. Así es, cabe en su bolsillo, por lo que es ua buena opción para tener un proyector portátil al que podamos conectar cualquier dispositivo para ver la imagen en pantalla grande (siempre y cuando la luz ambiental no moleste mucho).

Nos comentan que cuenta con un módulo láser capaz de proyectar pantallas de hasta 150 pulgadas y más, y al usar este láser, podemos garantizar que siempre estará enfocado (el láser se encarga de medir la distancia de proyección para ofrecer el enfoque adecuado). De hecho, comentan que en algunos casos no se necesitará ni superficie, siendo posible proyectar en el aire (eso tendremos que probarlo, sin duda).

No tiene ventilador, por lo que no hace ruido, y no necesita mucha manutención.

El proyector lo empezarán a vender por unos 250 dólares en kickstarter, aunque solo empezarán a enviarlo a partir de agosto. Ya ofrecen diferentes productos:

– Nebra AnyBeam: Dispositivo independiente al que puede conectar su teléfono inteligente o chromecast y transmitir sin problemas.

– Kit de desarrolladores de Nebra AnyBeam: Lo mismo que Nebra AnyBeam pero sin la caja gris. Es la versión que permite a los fabricantes diseñar su propia carcasa.

– Nebra AnyBeam HAT: Tablero del proyector que va en una Raspberry Pi

– Nebra AnyBeam Monster Ball: Esto incluye el AnyBeam HAT y Raspberry Pi Zero, todo en una caja con forma de esfera.

Esperaremos a tenerlos en manos para ver las maravillas prometidas.

