Así fue como Brie Larson consiguió que le pagasen 5 millones de dólares por su papel en ‘Capitana Marvel’

“Me apetece mucho hablar sobre dinero aquí y en todos los sitios porque es algo que la gente considera muy desagradable y esa es la trampa”, le contó la actriz a la editora jefa de Vanity Fair USA, Radhika Jones, durante el 10º congreso anual Women in the World. “La trampa es que te hacen sentir que es algo desagradable, así que no pides lo que te mereces, y ya sabes qué ocurre después”.

“El motivo por el que pude conseguir… lo que me pagaron por esa película [Capitana Marvel] tiene mucho que ver con lo que hicieron todas esas mujeres que llegaron antes. Mis abogados compararon sus casos con los míos”, reconoció Larson.

Por eso para la actriz, callarse no es una opción. Todas debemos implicarnos para ayudarnos a nosotras mismas y a las demás. “Cuando las mujeres hablan conmigo sobre eso, me dicen, ‘Mira, no lo hagas por ti si eso te hace sentirte extraña ahora mismo. Hazlo por las mujeres que vienen después. Hazlo por la siguiente. Por la futura tú. Porque tú estás ayudando, y si eso genera un revuelo y una lucha, entonces hazlo. Te necesitamos’”, zanjó la actriz, que no se olvida de aquellas que han hecho posible lo que ahora ella está viviendo.