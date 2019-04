Cañeros bolivianos, en emergencia hasta que Gobierno compre su alcohol

El presidente de la Confederación de Productores Cañeros, Óscar Alberto Arnez, manifestó ayer que continúan en “estado de emergencia” hasta que el sector tenga la certeza de que YPFB comprará el alcohol anhidro de sus ingenios. El Gobierno aseguró que cumplirá con el contrato.

“Seguimos en emergencia, si bien se hizo un compromiso no deja de ser un compromiso más para nosotros. Lo que queremos es que se concreten las acciones, por eso los agricultores de caña de azúcar seguimos preocupados”, aseguró Arnez.

El representante del sector incluso sostuvo que sigue en pie la amenaza de no sembrar caña de azúcar para la zafra 2019, debido a que no se tienen las condiciones ni contratos de compra y eso es porque los ingenios tampoco tienen la certeza de que la estatal petrolera cumplirá con su compromiso a partir de la segunda quincena de este mes, como ya lo había anunciado.

En esta semana, la confederación de cañeros se declaró en emergencia debido a que el sector tiene más de cuatro millones de quintales de azúcar en los almacenes de los ingenios y con el inicio de la nueva zafra, los depósitos pueden colapsar.

Los integrantes de la confederación también exigen que el Gobierno busque más mercados de exportación para el producto.

En un comunicado, YPFB anunció que durante la segunda quincena de abril recibirá un volumen superior a 10 millones de litros mensuales de alcohol anhidro, provenientes de los ingenios azucareros Aguaí, Unagro, Guabirá y La Bélgica.

La nota oficial de la estatal petrolera detalla que en los anteriores seis meses, YPFB encaró una serie de inversiones que ascienden a 41 millones de dólares para ampliar, modificar y adecuar las plantas de almacenaje, sistemas de blending (mezcla), las líneas de carguío y de despacho a escala nacional.

De esta manera, la petrolera del Estado reafirma que no sólo se prepararon las condiciones de almacenaje y logística que demanda la producción de etanol, sino que también se apresta a cumplir con los contratos firmados para este año con los ingenios proveedores del aditivo, que entraron en vigencia a partir del 1 de febrero.

El gerente general del Ingenio Unagro, Marcelo Fraija, señaló que tienen al menos seis millones de litros de alcohol listos para entrega. “El Gobierno se ha comprometido y creemos que cumplirá, ya tenemos un cronograma de entrega mensual, por lo que estamos a la espera”, mencionó el funcionario.

Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, garantizó el cumplimiento del contrato de compra de etanol anhidro durante 2019 a los cuatro ingenios azucareros, para la producción de combustibles denominados “verdes”.

“Hemos firmado un contrato por 150 millones de litros, es decir, se ha duplicado la demanda programada inicialmente y existe la total certeza de que vamos a cumplir con este contrato”, remarcó la autoridad.

El Ministro agregó que el precio del alcohol anhidro es más alto que el precio del azúcar de exportación y esto hace que sea un incentivo para aumentar la productividad, la ampliación de la superficie de caña y las inversiones en los ingenios azucareros.

Añadió que el contrato de compra de los 150 millones de litros por año especifica un precio promedio de 0,71 dólares por cada litro del producto.

En enero pasado, el Gobierno anunció la adquisición de 150 millones de litros de alcohol anhidro, con una inversión cercana a los 106 millones de dólares, con el fin de reemplazar la importación de aditivos para la elaboración de gasolina y diésel.

El nuevo combustible

Desde noviembre del año pasado, YPFB dio inicio a la comercialización de la gasolina Súper Etanol 92, a un precio de 4,50 bolivianos por cada litro.

La presidenta de la Asociación de Surtidores (Asosur) de Santa Cruz, Susy Dorado, explicó ayer a Página Siete que si bien en esa región el producto tiene aceptación, falta promocionarlo para que se use en otras ciudades.

“En Santa Cruz hay 25 estaciones de servicios, ahora se tramita para que otras 50 gasolineras vendan este combustible. No hay problemas en la venta, lo que sí falta es promocionar el producto”, afirmó la titular.

Punto de vista

Álvaro Ríos Exministro de Hidrocarburos

“Hubo un acuerdo a la rápida”

En este momento se comercializa la gasolina Súper Etanol 92, pero aún no ha tenido la llegada que se esperaba, sólo el 2% del parque automotor lo demandó y eso me parece que es normal, porque la introducción de un combustible nuevo no se da de la noche a la mañana, en especial cuando hay surtidores que todavía no están adecuados. Entonces este es un plan de largo plazo.

El segundo tema tiene que ver con que todavía hay una gasolina especial y está vigente en el mercado y la gente prefiere por su precio (3,74 bolivianos el litro).

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos cometió un error al confirmar volúmenes de compra a los cañeros e ingenios que producen alcohol, con un mercado que no conocía el Súper Etanol. YPFB debía haber hecho un estudio de introducción del producto, pero firmó un acuerdo a la rápida.

Página Siete / Lidia Mamani / La Paz