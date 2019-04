Cárdenas propone eliminar el doble aguinaldo por ser un ‘pago político’

El exvicepresidente y ahora candidato a la presidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, propuso la eliminación del pago del doble aguinaldo por considerar que este es un “bono político” característicos de gobiernos autoritarios.

“Porque el doble aguinaldo es un pago político, que beneficia solo al 15% de la población trabajadora y el 85% queda perjudicada”, justificó este jueves en declaraciones a los periodistas en la plaza Murillo. Comparó el pago de este beneficio con el Bono Patriótico que se cancelaba durante la dictadura de Hugo Banzer Suárez para compensar las devaluaciones de la moneda.

“Los gobiernos autoritarios recurren a este tipo de bonos, un apoyo político, un pago que perjudica, un doble aguinaldo que perjudica. El sector productivo no puede continuar (soportando este pago)”, afirmó.

Advirtió que las empresas pequeñas, medianas y grandes se ven en situaciones “muy complicadas para cubrir el costo laboral” de este pago, por lo que consideró que no existe ningún argumento para sostenerlo, excepto el del interés político.

“Nosotros, a los pocos días de asumir el mando, lo que vamos a hacer es anular el doble aguinaldo y lo decimos con la mayor claridad, con la mayor serenidad y responsabilidad”, anunció, para luego explicar que esta decisión estaría acompañada por un proceso de diálogo con los trabajadores para que tomen conciencia de que el beneficio es para pocos y, en paralelo, la medida genera desempleo.

La ejecutiva de la progubernamental Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “ Bartolina Sisa”, Segundina Flores, rechazó la propuesta planteada por Cárdenas por considerar que no representa lo que esperan los bolivianos. “Sus propuestas de vendepatria, sus propuestas falso indígenas podemos debatir, no tenemos miedo, pero eso no se llama propuesta de gobierno, no es la propuesta del pueblo boliviano”, afirmó.

Insistió en que es un planteamiento particular que no representa el sentir de las mayorías.

El doble aguinaldo, denominado “Esfuerzo por Bolivia”, se paga desde 2013 a todo el sector público y privado, siempre que el Producto Interno Bruto registre un crecimiento superior al 4,5%. Ester año se pagó el beneficio, aunque sólo a los trabajadores que ganan menos de Bs 15.000. (11/04/2019)

La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz