Centro de la Cultura Plurinacional regala poesía en braille

Sin el braille, las personas no videntes quedarían analfabetas. La preocupación se desprende del Centro de la Cultura Plurinacional (CCP) que se encuentra en Santa Cruz y que a través del taller “Sentir palabras” se propuso traducir a ese sistema de lectura y escritura parte de la poesía boliviana, con lo que se considera pionero en el país.

El CCP es una de las seis instituciones dependientes de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB). En una reciente visita a Sucre, la directora de esa institución, Paola Claros, relató a CORREO DEL SUR que desde el año pasado se dedican a la realización de talleres para personas no videntes y una de las cosas que llamó su atención fue que no hay bibliografía boliviana en braille.

El tallerista José Alex Severiche, un joven invidente y comunicador social de profesión, impulsó la necesidad de recuperar el braille, dijo.

“A veces se cree que porque hay estos audiolibros ya automáticamente uno va a poder escuchar y tener este acceso a la literatura; sin embargo, no hay audiolibros en Bolivia y por otro lado, él (Severiche) nos decía que si el no vidente no aprende el braille, se queda analfabeto, porque la ortografía, narrativa son importantes”, comentó Claros.

A través de la responsable de Educación, Paura Rodríguez, la institución seleccionó a diez poetas clásicos bolivianos de los siglos XIX y XX, cuyas obras ya fueron traducidas por Severiche.

Este martes 9 se clausurará el taller gratuito “Sentir palabras” parte del programa de formación de la Biblioteca Activa del CCP, en el cual participó una quincena de personas con discapacidad visual para el aprendizaje del braille y el acercamiento a la literatura nacional. Estos días, ya se realizaron las primeras lecturas de los textos recién elaborados.

Mientras que el 23 de abril Severiche entregará a los aprendices 12 libros, cada uno con dos obras de los poetas bolivianos, y donará tres ejemplares a la biblioteca del CCP.

“A partir de esta experiencia queremos hacer diferentes actividades como vincular el teatro para no videntes, donde además se vuelven participantes de la obra”, finalizó la Directora.

EL PROGRAMA

El Centro de la Cultura Plurinacional está abierto al público desde 2013 en la capital cruceña. Uno de sus programas de formación es la Biblioteca Activa, cuyo fin es crear nuevos lectores y acercar al público a las artes y la cultura.

Fuente: Correo del Sur