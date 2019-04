Comandos que se llevaron oro y dinero, trucos en sorteos, museos: robos espectaculares que parecen de película

“Ningún empleado resultó herido de manera seria y no se reportó daño material contra las instalaciones de la mina“, aseveró la empresa en un comunicado, al lamentar que “la póliza (del seguro) no bastará para cubrir la totalidad de las pérdidas estimadas”, señaló la empresa en un comunicado, sin embargo no dio más detalles de la forma en la que se ejecutó el robo. Sólo que un grupo de hombres armados ingresó por la noche al lugar, sometió a los empleados y sustrajo el material. Cuatro años después no hay personas detenidas.