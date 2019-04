Concejal revela que vio a la esposa de Siñani hacer los trámites por el WTC y que no tiene nada de malo

El concejal de Sol.bo, Isaac Fernández, admitió este martes que desde que el empresario Edwin Saavedra presentó la solicitud de cambio de uso de suelos para el terreno donde proyectaba construir el World Trade Center (WTC) La Paz conocía que la esposa de su colega Fabián Siñani trabajaba para él y tramitaba el caso en la Alcaldía de La Paz.

“Conocía que ella era la esposa de Siñani porque vino a hacer los trámites e incluso solicitó audiencia a la Comisión. No solamente la esposa, también recibimos a Jorge Dockweiler, que era representante del teleférico“, declaró esta mañana el concejal.

Cuando los periodistas le preguntaron por qué no hizo conocer esta situación o se excusó debido a esta situación, respondió: “¿por qué?, cualquier persona puede realizar estos trámites. Tenemos familiares, no podemos no aceptar que nuestros familiares dejen de hacer trámites. Todos tienen su derecho”.

El Deber / Marcelo Tedesqui

