El Alcalde de Tacopaya dice que Evo es una bendición de Dios

“Yo le agradezco (Presidente) no sé de dónde ha salido esa idea, es una bendición de Dios, a ti te ha comandado Dios para salvar Bolivia y marcar diferencia en Bolivia , y no solo romper la diferencia a nivel nacional, sino a nivel internacional, hemos roto las barreras”, exclamó Sánchez, según reportó Los Tiempo.

“Hay que decir a esa derecha que no tiene dignidad, que no tiene principios y que ha mandado una carta a Trump para que intervenga Bolivia , los patriotas no le vamos a permitir que siga tratando de intervenir como lo hacía en el pasado”, afirmó Canelas.