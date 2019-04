El candidato Oscar Ortiz en gira por tres ciudades benianas

Una caravana de vehículos y una concentración de vecinos de Santa Ana, capital de la provincia Yacuma, recibió la noche del martes al senador Demócrata y candidato presidencial de la Alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, en el inicio de una gira de tres días por similar número de ciudades provinciales del departamento del Beni.

“Yacuma es la primera provincia con la cual comenzamos a visitar los diferentes municipios del Beni. Somos el único binomio que está recorriendo todo el país y vamos a seguir recorriendo el Beni y todos los departamentos”, expresó el candidato, en un encuentro con moradores de Santa Ana en el Centro El Tiluchi.

Ortiz señaló que muchos municipios de la parte amazónica boliviana se encuentran postergados en su desarrollo y una de las causas principales es la falta de caminos.

“Para eso queremos ser gobierno, para dedicarnos a dar soluciones a los problemas, para trabajar en la gestión, ya no en la política, en las divisiones o en la ideología. Por eso, pedir a la población que en esta votación que se realizará en octubre nuevamente votemos por el No. El No a la corrupción, el No al abuso, el No a quienes quieren llevarnos por el camino de Venezuela y Nicaragua, y ese No va a ser nuestra respuesta a los abusivos pero también nuestra apuesta a un futuro con oportunidades para todos”, finalizó el candidato opositor.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

La gira de Oscar Ortiz en tierras benianas lo llevará este miércoles a la ciudad de Riberalta, mientras que el jueves visitará Guayaramerín.

Urgentebo.com / La Paz