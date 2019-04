Espía de tu amor, lo nuevo de Track

Tal como habíamos anunciado el grupo cruceño de rock Track terminó la grabación de su nuevo álbum Explota el Cielo, en la nota publicamos el link a su primer corte llamado Espía de tu Amor y ahora este tema ya tiene su video clip con una producción sencilla pero con un lenguaje claro en un mix de la banda ejecutando la canción junto a una historia de amor de dos jóvenes interpretados por Sebastián Pfaffen y Daiana Abraham.

El clip dura 4 minutos con 23 segundos y acá te dejo los créditos del equipo de producción dirigido por Alejandro Carrasco junto a su asistente de dirección Beby Guzman quien además es una excelente bajista del grupo Querembas, la fotografía estuvo al mando de Alejandro Paku Céspedes Subirana todo un experto en video clips y fotografías, la producción general fue ejecutada por Andrea Miranda Iturri asistida por Gabriela Vaca y Fer de la Zerda,

-Direción de Arte: Lourdes Mendez

-Asistente de cámara: Andrés Muñoz – Daniel Paniagua

-Gaffers: Yerko Martinez – Choko Flores

-Maquillaje: Sofia Bustamante – Fernanda Cardozo

-Vestuario: Vivi Aparicio

– PostProducción: Camilo Carrillo

-Rental de cámara: Fernando Tufiño

La producción tiene agradecimientos especiales para: Gabriela Montaño, Carlos Velasquez, Cesar Fernandez y Fuffo Fumetti. El equipamiento de escenografía, luces y sonido del clip estuvo a cargo de Live Sound.

La historia de la letra habla de un hombre enamorado que ha perdido a su pareja pero que no deja de enterarse de ella, es un espía enamorado que nota que ella está aun más hermosa de cuando se fue. La historia de la pareja del video aborda al inicio una pareja de jóvenes feliz que pasa por una etapa de discusiones por un aparente tedio pero muestra que el amor es más fuerte, la trama no coincide con la letra necesariamente, con un nivel de fotografía y actuación excelente. Acá te dejo la letra:

Siento que el tiempo no ha dejado

ninguna marca en tu interior

incluso veo que estas mas bella

que cuando estaba junto a vos

Desde aquel día en que te has ido

se ha detenido mi reloj

y a escondidas como espía

te observo en silencio y con dolor

Necesito tu amor

no puedes detenerme

es tan grande el dolor

que no lo asume mi mente

Necesito tu amor,

no puedo ya esconderme

y si es que muero hoy,

lo haría tras verte

Siento que el tiempo no ha dejado

ninguna marca en tu interior

incluso veo que estas mas bella

que cuando estaba junto a vos

Desde aquel día en que te has ido

soy solo una sombra sin color

y a escondidas como espía

y al verte tan llena de alegría

te observo en silencio y con dolor

La canción es un hard rock el plato fuerte del estilo de la banda que a pesar de ser un estilo ochentero en esta grabación el grupo logra un sonido actual que bien podría volver a ser una tendencia con un riff poderoso que ya es una marca de Glen Vargas que despliega una rítmica firme llena de armonías sin perder la fuerza que es característica del grupo. La letra y Música de todo el disco está a cargo de Daniel Pesce y Glen Vargas. El tema y todo el disco ha sido grabado, mezclado y masterizado en Trilogía Studios en Santa Cruz de la Sierra al mando de Glen Vargas asistido por David Mendoza.

Track está conformado por:

Glen Vargas Guitarra

Daniel Pesce Voz

Roy Vargas Bajo

Rey Leon Teclados y

Alejandro Yaguaracuto en la Batería

Fe de Erratas en mi anterior nota, olvidé mencionar a Fher Leañox (Fernando Leaños) quien fuera cantante de Track inclusive con algunas grabaciones con la banda en su bitácora, mis disculpas por este descuido involuntario.

Sabemos que el cielo no va a explotar pero estamos seguros que la Redes Sociales lo harán con este disco. Enhorabuena! npetv

Click al link para ver el videoclip de Track – Espía de tu Amor:

https://www.youtube.com/watch?v=dhwr5RNDuQQ&feature=share





Fuente: Julico Jordán