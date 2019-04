Ésta es la mejor ciudad del mundo para vivir… y repite por décimo año consecutivo

La Looshaus de Viena, uno de los lugares emblemáticos de la capital austriaca.

Seguro que te has planteado muchas veces dónde te gustaría vivir algún día: hay quienes son felices en la gran ciudad, al igual que otros necesitan del mar para sentirse vivos; hay personas que nunca se irían de su pequeña aldea rural, igual que otras no podrían vivir sin la playa a mano. Sobre gustos no hay nada escrito, pero hay una consultora que nos desvela cada año cuál es la mejor ciudad del mundo para vivir.

Mercer lleva años creando un ranking con las mejores ciudades del mundo atendiendo a diversos factores: el precio de la vivienda, la oferta de ocio, el desarrollo y las oportunidades económicas, las políticas medioambientales, el acceso a los productos alimentarios, a la educación y a la sanidad o el funcionamiento del transporte, entre otros.

En base a estos factores, Viena ha vuelto a ser elegida como la mejor ciudad del mundo para vivir, un galardón que ha recibido por décimo año consecutivo, lo que demuestra el bienestar que se vive en la capital austriaca. Por debajo de Viena se encuentra Zúrich, mientras que tres ciudades comparten el tercer puesto: Auckland, Múnich y Vancouver.

Las españolas no aparecen

El top 10 de este particular ranking, que se creó para ayudar a las empresas multinacionales a establecer sus criterios económicos para pagar a sus empleados, se completa con otras cinco ciudades europeas: Düsseldorf en sexto lugar, Frankfurt en séptimo, Copenhague en octavo, Ginebra en novena posición y Basilea en la décima.

Viena, una gran ciudad para vivir. (EFE)

En total, entre las diez primeras ciudades del mundo para vivir hay tres suizas, tres alemanas, una austriaca, una danesa, una neozelandesa y una canadiense. ¿Y España? Ninguna ciudad de nuestro país aparece entre las primeras cuarenta del ranking y hay que buscar en el puesto número 43 para encontrar a Barcelona (permanece en el mismo lugar que en 2018) y en el 46 para hacerlo con Madrid (asciende tres posiciones desde el año pasado).

Ninguna ciudad española más aparece en un ranking que cierran ciudades que viven conflictos armados de manera casi permanente: Sana’a, capital de Yemen en el puesto 229; Bangui, de la República Centroafricana, en el 230; y Baghdad, capital de Irak, cierra la lista en el 231, aunque no están lejos Damasco, Puerto Príncipe o la ciudad sudanesa de Khartoum.

Las ciudades que viven conflictos armados de manera casi permanente cierran el ranking: Sana’a, Bangui y Baghdad

Además, Mercer ha elaborado un ranking especial sobre seguridad personal, una clasificación que encabeza la ciudad de Luxemburgo, seguida de Helsinki y Basilea. En ese ranking Damasco es la ciudad más peligrosa, ocupando el último lugar de la clasificación, justo por detrás de Bangui, otra ciudad con permanentes conflictos en sus calles.

Las 25 mejores ciudades del mundo

1. Viena (Austria)

2. Zúrich (Suiza)

3. Vancouver (Canadá)

3. Múnich (Alemania)

3. Auckland (Nyeva Zelanda)

6. Düsseldorf (Alemania)

7. Frankfurt (Alemania)

8. Copenhage (Dinamarca)

9. Ginebra (Suiza)

10. Basilea (Suiza)

11. Sydney (Australia)

11. Ámsterdam (Holanda)

13. Berlín (Alemania)

14. Berna (Suiza)

15. Wellington (Nueva Zelanda)

16. Toronto (Canadá)

17. Melbourne (Australia)

18. Luxemburgo (Luxemburgo)

19. Ottawa (Canadá)

19. Hamburgo (Alemania)

21. Perth (Australia)

21. Montreal (Canadá)

23. Nuremberg (Alemania)

23. Estocolmo (Suecia)

25. Oslo (Noruega)

Fuente: elconfidencial.com